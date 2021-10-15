Сульшер надеется, что Лингард подпишет новый контракт

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер выразил надежду, что вингер Джесси Лингард подпишет новый контракт.

На текущей неделе появились слухи, что "Барселона" и "Милан" находятся среди клубов, желающих заполучить 28-летнего Лингарда уже в январе.



В этом сезоне Джесси сыграл минут за сборную Англии больше, чем за свой клуб, а потому не спешит продлевать свой контракт, истекающий следующим летом. Однако Сульшер очень хочет сохранить воспитанника "Юнайтед".



"Джесси хорошо начал этот сезон. Он вернулся к нам и забил несколько голов за нас, очень важных голов".



"Мы хотим продлить его контракт, мы рассматриваем его как важного игрока. Это зависит от него — или, возможно от меня. От того, буду ли я давать ему больше игрового времени, потому что он заслуживает этого".



"Надеюсь, мы сможем договориться с Джесси, потому что мы по-настоящему ценим его", — цитирует Сульшера Sky Sports.