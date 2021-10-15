Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс подтвердил, что не собирается в "Ньюкасл".

На протяжении предыдущих дней Роджерса активно сватали в "Ньюкасл" на замену Стиву Брюсу, однако Брендан абсолютно счастлив в "Лестере", который он хочет продолжать развивать после завоевания Кубка Англии в прошлом сезоне.



"У меня есть контракт до 2025 года. Я абсолютно обожаю быть здесь. Мне очень повезло. У меня отличные боссы, и у меня очень близкие отношения с игроками, работой с которыми я наслаждаюсь".



"Здесь мы обладаем инфраструктурой, которая позволяет нам быть конкурентоспособными. Поэтому я счастлив быть здесь до тех пор, пока они не захотят избавиться от меня".



"Я видел эти истории, и это никому не идет на пользу — особенно "Ньюкаслу" и Стиву".



"К сожалению, это была того рода неделя, которая мне не нравится в современном футболе. Все тренеры упорно работают со своими командами, а затем появляются эти слухи, которые могут дестабилизировать болельщиков и, возможно, игроков".



"Никому нет пользы от этого. К счастью, я сам достаточно давно в футболе, чтобы оставаться сосредоточенным на свой работе. Как я уже сказал, я очень счастлив здесь", — цитирует Роджерса Daily Mail.