Гвардиола хочет, чтобы Стерлинг "говорил на поле"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отреагировал на заявление своего вингера Рахима Стерлинга о готовности покинуть клуб.

Перестав быть твердым игроком основы "Сити", накануне Стерлинг объявил, что открыт к смене клуба и отъезду из Премьер-Лиги.



Гвардиола понимает, что чувствует Стерлинг, но в то же время хочет, чтобы за Рахима говорила его игра. Также Хосеп подчеркивает, что не собирается удерживать несчастных игроков.



"Я не знал о его комментариях, и я думаю, клуб тоже не знал".



"Рахим — наш игрок, и я надеюсь, будет важным игроком для нас. Он хочет играть больше — как и Рияд (Махрез), как и Жоау (Канселу). Они жалуются, когда не играют. Некоторые игроки жалуются, если не играют постоянно".



"Однако я не могу гарантировать определенное количество минут кому-либо из игроков. Они всегда должны говорить на траве, на поле. Так лучше всего".



"Это касается не только Рахима — их всех. Они знают, что будут получать минуты. Я не тот парень, который использует только 11 игроков. Все они участвуют".



"От Рахима и всех остальных я хочу, чтобы они были счастливы. Хочу, чтобы они были рады находиться здесь, в этом клубе. Если этого нет, они вольны принять решение, которое будет лучше всего для них — для игроков и их семей. Это самое важное".



"Не только Рахим, но все они хотят играть по 90 минут в каждом матче, но я не могу дать им этого. Я не могу гарантировать им этого. Они должны доказывать на каждой тренировке и стараться быть счастливыми здесь", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.