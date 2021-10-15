"Ньюкасл" решил пока не увольнять Брюса

"Ньюкасл" подтвердил, что Стив Брюс останется главным тренером команды на матч Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" в воскресенье.

Английская пресса была уверена, что новые владельцы "Ньюкасла" попрощаются с Брюсом на этой неделе, пойдя на поводу у фанатов, которые подавляющим большинством выступают за увольнение Стива.



Недовольство фанатов связано с тем, что "сороки" занимают предпоследнее место в Премьер-Лиге, не выиграв ни одного из семи первых матчей.



Однако в конце концов "Ньюкасл" решил не спешить, а значит в воскресенье 60-летний англичанин проведет 1,000-й матч в своей тренерской карьере.



"Стив показал себя большим профессионалом при взаимодействии с нами, и он со своим тренерским штабом будут руководить командой в воскресенье".



"Если в будущем мы решимся на перестановки, Стив узнает об этом первым, а пока что мы желаем ему удачи в его 1,000-м матче в качестве тренера и будем болеть за команду", — говорится в заявлении директора клуба Аманды Стейвли.