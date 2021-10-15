Клопп: "Ньюкасл" станет суперсилой"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что смена владельцев "Ньюкасла" означает появление еще одной "суперсилы" в футболе.

Ранее в октябре Суверенный фонд Саудовской Аравии приобрел "Ньюкасл" у Майка Эшли за 305 миллионов фунтов, и теперь Клопп готов поставить "сорок" в один ряд с "Манчестер Сити" и ПСЖ.



Юрген уверен, что с неограниченными ресурсами "Ньюкасл" довольно быстро дорастет до топ-клуба.



"Ели говорить только о футболе, то в долгосрочной перспективе они станут суперсилой. Это третий известный мне в мировом футболе клуб, принадлежащий целой стране, и они связаны с богатейшей семьей на планете".



"Конечно, это открывает перед ними невероятные перспективы. В случае с Суперлигой весь мир был расстроен, и это было справедливо. Теперь Суперлига случилась — только с одним клубом. "Ньюкаслу" гарантирована доминирующая роль в мировом футболе в следующие 20-30 лет".



"Ты можешь плохо распоряжаться деньгами, но в футболе слишком много хороших управленцев, и в конечном счете "Ньюкасл" найдет их. Это не мой выбор, и нам лишь остается мириться с фактами", — цитирует Клоппа The Telegraph.