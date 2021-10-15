"Юнайтед" отправляет Рэшфорда подкачаться

"Манчестер Юнайтед" хочет, чтобы нападающий Маркус Рэшфорд набрал мышечную массу для предотвращения новых травм.

В субботу против "Лестера" 23-летний Рэшфорд может сыграть свой первый матч в новом сезоне. Маркус уже полностью восстановился после перенесенной в августе операции на плече.



По собственному признанию Рэшфорда, плечо беспокоило его 11 месяцев, прежде чем он решился на операцию. А немногим ранее Маркус пропустил пять месяцев из-за двойного стрессового перелома спины.



Как утверждает Daily Mail, на "Олд Траффорд" уверены, что увеличение мышечной массы поможет Рэшфорду лучше соответствовать требованиям к физической готовности в Премьер-Лиге и избегать повреждений.



В процессе возвращения в форму после операции Рэшфорд уже добавил 4 килограмма мышц в ногах, однако из-за ограниченной подвижности левого плеча потерял мышечную массу в верхней части тела, поэтому Маркусу еще предстоит потрудиться в тренажерном зале.