Скоулз: "Сульшер заслужил право провести этот сезон полностью"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер не заслуживает увольнения до окончания сезона.

"Юнайтед" выиграл лишь два из шести последних матчей во всех соревнованиях, из-за чего Сульшер оказался под серьезным давлением.



Однако Сульшер так долго и кропотливо собирал эту команду, что Скоулз предостерегает свой бывший клуб от поспешных решений.



"Думаю, он заслуживает такой шанс (провести этот сезон полностью). Если подумать, то последние три или четыре года "Юнайтед" шокировал своей игрой, не так ли? Наблюдать за ними было не слишком весело до его прихода".



"Ему потребовалось два или три года, чтобы создать команду, которую мы считаем кусочками пазла — нужно лишь правильно сложить их вместе".



"После первых четырех или пяти матчей нового сезона было сильное чувство восторга. Они победили "Ньюкасл" (4:1), победили "Лидс" (5:1), однако два последних матча (против "Виллы" и "Эвертона") разочаровали".



"Однако я думаю, он заслуживает шанс. Он создал команду, которой нужно дать этот сезон, как минимум. В этот сезон он должен показать, что может управлять этой командой и выигрывать трофеи", — цитирует Скоулза Daily Mail.