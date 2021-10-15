"Сити" — "возможное направление" для Левандовски
"Манчестер Сити" является "возможным направлением" для нападающего "Баварии" Роберта Левандовски.
Еще в августе издание Sky Sports сообщало, что Левандовски хочет покинуть Мюнхен и не собирается продлевать свой контракт.
Сохранить своего бомбардира следующим летом "Баварии" будет гораздо сложнее, ведь к тому времени от контракта Роберта останется только 12 месяцев.
При этом "Сити" по-прежнему заинтересован в покупке нападающего топ-уровня, не сумев заполучить Харри Кейна из "Тоттенхэма" минувшим летом, и агент Пини Захави, представляющий Левандовски, допускает переезд Роберта на "Этихад".
На "Этихад" Левандовски воссоединился бы с Хосепом Гвардиолой, который тренировал его в "Баварии" с 2014 по 2016 год.
Немецкое издание Bild добавляет, что в том числе из-за риска расставания с 33-летним Левандовски "Бавария" проявляет интерес к нападающему дортмундской "Боруссии" Эрлингу Холанду, которого, наряду с Робертом, сватают в "Сити".
15.10.2021 10:00
Просмотров: 525
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
КОРОЛИ!!!
(ответить)
Ооо, КОРОЛЬ!!! Это будет охуенно, но конечно лучше бы Холланда, ибо это ебка на 10 лет вперёд!!!
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий