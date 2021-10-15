"Сити" — "возможное направление" для Левандовски

"Манчестер Сити" является "возможным направлением" для нападающего "Баварии" Роберта Левандовски.

Еще в августе издание Sky Sports сообщало, что Левандовски хочет покинуть Мюнхен и не собирается продлевать свой контракт.



Сохранить своего бомбардира следующим летом "Баварии" будет гораздо сложнее, ведь к тому времени от контракта Роберта останется только 12 месяцев.



При этом "Сити" по-прежнему заинтересован в покупке нападающего топ-уровня, не сумев заполучить Харри Кейна из "Тоттенхэма" минувшим летом, и агент Пини Захави, представляющий Левандовски, допускает переезд Роберта на "Этихад".



На "Этихад" Левандовски воссоединился бы с Хосепом Гвардиолой, который тренировал его в "Баварии" с 2014 по 2016 год.



Немецкое издание Bild добавляет, что в том числе из-за риска расставания с 33-летним Левандовски "Бавария" проявляет интерес к нападающему дортмундской "Боруссии" Эрлингу Холанду, которого, наряду с Робертом, сватают в "Сити".