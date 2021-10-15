Невилл объяснил проблему "Юнайтед" от прихода Роналду

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл объяснил проблему, которую вызвал переход к "красным дьяволам" Криштиану Роналду.

Роналду блестяще начал свой второй период в "Юнайтед", забив пять голов в шести матчах, однако результаты команды оставляют желать лучшего.



Невилл видит большую проблему в низкой работоспособности Криштиану. Гари считает, что "дьяволам" нужны трудовые лошадки, которыми ни Поль Погба, ни Бруну Фернандеш, ни Мейсон Гринвуд не являются.



"С этим трансфером связан большой позитив, но также есть и проблемы. Скажем так, под Роналду нужно подстраиваться".



"Нельзя, чтобы он становился обузой в больших матчах, потому что в целом он трудится недостаточно упорно. Он играет впереди, и ты никогда не добьешься, чтобы он начинал прессинг".



"В ближайшие недели Оле (Гуннару Сульшеру) нужно будет принять важные решения, чтобы компенсировать приход Роналду".



"Когда я говорил, что "Юнайтед" может выиграть лигу с Кейном, но не выиграет ее с Роналду, я говорил это, исходя из своих знаний насчет обоих игроков. Я просто думаю, что с Кейном "Юнайтед" был бы лучше как команда".



"Однако теперь им нужно найти способ играть с Роналду. Я одобряю это приобретение, я люблю Криштиану, однако "Юнайтед" должен найти способ играть, компенсируя его присутствие".



"Это напоминает ситуацию 10-15 лет назад, когда у нас в полузащите играли Скоулз и Кэррик. При этом Парк Чжи Сун трудился невероятным образом, Руни бороздил правый фланг, Тевес постоянно опускался вглубь. Все остальные пахали как собаки, чтобы компенсировать присутствие Роналду".



"А если ты будешь выпускать Бруну Фернандеша, Мейсона Гринвуда, Поля Погба вместе с Роналду, ты будешь уязвим для контратак, и ты не выиграешь лигу. У такой команды не будет баланса".



"С Роналду впереди "Юнайтед" никогда не станет прессингующей командой. Он не прессинговал и 10-15 лет назад", — сообщил Невилл в новом выпуске The Overlap.