Лебеф: "Рюдигер должен остаться в "Челси", каждый ненавидит его"

Экс-игрок "Челси" Франк Лебеф выразил надежду, что "синим" удастся сохранить защитника Антонио Рюдигера.

Лебеф находится под впечатлением от того преображения, которое случилось с Рюдигером после прихода Томаса Тухеля на тренерский мостик "Челси".



Лучшей оценкой игры 28-летнего немца Лебеф считает то, что соперники ненавидят Рюдигера. Франк надеется, что "синие" все-таки смогут продлить истекающий в конце сезона контракт Антонио.



"Мне очень нравится Рюдигер. Этот парень удивил меня, потому что он перестал играть, но Тухель поверил в него и вернул в состав, когда Зума был хорош и когда команда хорошо оборонялась".



"Тухель стал выпускать его, и Рюдигер стал другим игроком".



"Два года назад, глядя на него, я говорил: "Этот парень не может играть за "Челси". Посмотрите теперь — он главный в команде, каждый ненавидит его", — цитирует Лебефа Daily Mirror.