Артета: "Другого такого игрока, как Виейра, не будет"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета выразил свое восхищение коллегой из "Кристал Пэлас" Патриком Виейра.

В ближайший понедельник в гости к "Арсеналу" пожалует "Пэлас", возглавляемый бывшим капитаном "канониров" Виейра.



Артета уверен, что "Эмирейтс" окажет достойный прием своей легенде. Микель просто восхищается, каким игроком был Патрик.



"Он был очень доминирующей фигурой. Природа одарила его физическими данными, а также он был техничен, обладал правильным темпераментом, был храбр и мог забивать голы. Он умел всего понемногу, и он был выдающимся игроком".



"Патрик был Патриком. Другого такого игрока не будет".



"Он легенда "Арсенала", и я надеюсь, его ждет заслуженный прием, учитывая то, что он сделал для клуба как игрок и что он транслировал как личность. Он был капитаном клуба в самую успешную его эру за много лет, и это замечательно, что он возвращается", — цитирует Артету The Independent.