Стерлинг готов покинуть "Сити" и Премьер-Лигу
Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг заявил, что он открыт к смене клуба и даже готов отправиться за пределы Премьер-Лиги.
С конца февраля Стерлинг выходил в стартовом составе только на 16 из 33 матчей "горожан" во всех соревнованиях.
Потеря Рахимом статуса основного игрока выступает помехой к продлению его контракта, истекающего в конце следующего сезона.
26-летний англичанин, которого сватают в "Барселону", "Реал" и "Арсенал", и сам недоволен своей ситуацией — настолько, что допускает уход из "Сити".
"Если появится возможность отправиться куда-нибудь еще, чтобы играть больше, то в данный момент времени я был бы открыт к этому".
"Как я уже говорил, футбол — это самое важное для меня. Я с молодых лет ставлю перед собой вызовы и мечтаю поиграть за рубежом".
"Будучи английским игроком, я не знаю ничего другого, кроме Премьер-Лиги. Внутри я всегда чувствовал, что однажды хотел бы поиграть за рубежом и хотел бы посмотреть, как отвечу на этот вызов".
"Я не тот человек, который собирается жаловаться. Я не собираюсь раздувать свою проблему. Я делаю свою работу. Делаю то, что должен. И я рвусь в бой — я хочу играть матчи регулярно, забивать голы регулярно".
"С детства футбол был самой важной вещью в моей жизни. Вещью, которая радует меня больше всего. Если я хочу быть счастлив, мне нужно играть в футбол. Мне нужно забивать голы и наслаждаться собой", — цитирует Стерлинга Sky Sports.
15.10.2021 06:00
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Опять пенсят обоссали ехехехехехехехехехехнхн
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Добрые блинчики други
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МАНЧЕСТЕР СИТИ И МЮ ВНЕ ЗОНЫ ЛЧ, ЭВЕРТОН ВЫШЕ КОЛБАСЫ. ТАБЛИЦА АПЛ БЕЗ ВАР. Видеопросмотры уже несколько лет серьезно влияют на результаты футбольных матчей. Но что, если бы все осталось как прежде? Этим вопросом задались в ESPN и запилили таблицу АПЛ без ВАР. Там много интересного: например, Эвертон выше Ливерпуля а клубы из Манчестера идут вне зоны Лиги чемпионов.
1. Челси 18
2. Эвертон 15
3.Ливерпуль 14
4. Брайтон 14
5. Сити 13
6. Мю 13
ESPN составил таблицу с учетом 22 решений ВАР. Учтены только первые решения в матче, так как после них, по мнению авторов, ход встречи полностью переворачивается. По принципам подсчетов отмененный из-за офсайда гол засчитывается, отмененный пенальти считается назначенным и реализованным, если команда забивает не меньше 50% 11-метровых за сезон (например, «Вест Хэм» провалил обе попытки в сезоне, так что ему отмененный повтором пенальти не засчитывается голом). Если команде засчитали гол с пенальти или офсайд благодаря ВАР, мяч не засчитывается.
Вот так и должно быть колбаса ниже Эвертона Чмончестеры вне ТОП4 !!!
Источник: http://fapl.ru/posts/88919/?c=1#c7430954
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ДИДЬЕ ДРОГБА ОФОРМИЛ ХЕТ-ТРИК В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ МАТЧЕ 43-летний Дидье Дрогба все еще в отличной форме. Ивуариец продолжает поражать болельщиков великими голами и после завершения карьеры. В благотворительной встрече Дрогба оформил такой хет-трик, что наверняка прибавил мотивации для Холанна и Мбаппе.
Дрогба ИМПЕРАТОР с медалькой ЛЧ!
Источник: http://fapl.ru/posts/88919/?c=1#c7430954
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Сосити так лахии как и хохлыыыы
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