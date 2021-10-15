Стерлинг готов покинуть "Сити" и Премьер-Лигу

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг заявил, что он открыт к смене клуба и даже готов отправиться за пределы Премьер-Лиги.

С конца февраля Стерлинг выходил в стартовом составе только на 16 из 33 матчей "горожан" во всех соревнованиях.



Потеря Рахимом статуса основного игрока выступает помехой к продлению его контракта, истекающего в конце следующего сезона.



26-летний англичанин, которого сватают в "Барселону", "Реал" и "Арсенал", и сам недоволен своей ситуацией — настолько, что допускает уход из "Сити".



"Если появится возможность отправиться куда-нибудь еще, чтобы играть больше, то в данный момент времени я был бы открыт к этому".



"Как я уже говорил, футбол — это самое важное для меня. Я с молодых лет ставлю перед собой вызовы и мечтаю поиграть за рубежом".



"Будучи английским игроком, я не знаю ничего другого, кроме Премьер-Лиги. Внутри я всегда чувствовал, что однажды хотел бы поиграть за рубежом и хотел бы посмотреть, как отвечу на этот вызов".



"Я не тот человек, который собирается жаловаться. Я не собираюсь раздувать свою проблему. Я делаю свою работу. Делаю то, что должен. И я рвусь в бой — я хочу играть матчи регулярно, забивать голы регулярно".



"С детства футбол был самой важной вещью в моей жизни. Вещью, которая радует меня больше всего. Если я хочу быть счастлив, мне нужно играть в футбол. Мне нужно забивать голы и наслаждаться собой", — цитирует Стерлинга Sky Sports.