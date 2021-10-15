Агент: "Рафинья нравится "Ливерпулю"

Агент Рафиньи рассказал, что "Ливерпуль" был заинтересован в приобретении вингера "Лидса" минувшим летом.

Присоединившись к "Лидсу" из "Ренна" за 17 миллионов фунтов в октябре 2020, Рафинья утвердился ключевым игроком команды Марсело Бьелсы.



Бывший полузащитник "Челси" Деку, ныне выступающий агентом Рафиньи, уверен, что его клиент непременно уйдет на повышение, и "Ливерпуль" — один из больших клубов, заинтересованных в 24-летнем бразильце.



"Рафинья стал важным игроком в Премьер-Лиге. Клуб знает, что он вырос, и все произойдет естественно".



"Он молод, впереди у него много испытаний, и определено есть клубы, которым он нравится. Он нравится "Ливерпулю", и с их стороны были запросы, но ничего официального. "Лидс" хотел сохранить его еще на сезон".



"Рафинья счастлив в "Лидсе", и время, чтобы сделать самый большой шаг в его карьере, еще придет. У него остается три года по контракту, однако не срок контракта определяет, как долго он пробудет в клубе".



"Лидс" понимает ситуацию, и они захотят хорошо заработать на его продаже", — сообщил Деку Globo Esporte.