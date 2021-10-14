FA предъявила обвинения Хазенхюттлю за комментарии насчет Дина

FA предъявила обвинения главному тренеру "Саутгемптона" Ральфу Хазенхюттлю касательно комментариев того насчет арбитра Майка Дина.

Перед этим международным перерывом "Саутгемптон" потерпел поражение 3:1 в гостях у "Челси", причем матч подопечные Хазенхюттля доигрывали вдесятером.



"Святые" остались в меньшинстве на 77-й минуте, когда рефери в поле Мартин Аткинсон получил рекомендацию от Дина, заведовавшего VAR, и сменил изначально показанную желтую карточку на красную за фол капитана гостей Джеймса Уорд-Проуза на Жоржиньо.



Стоит отметить, что на момент удаления Уорд-Проуза счет был 1:1. Лишь получив численное преимущество, "Челси" смог дожать соперника.



После матча Хазенхюттль жестко высказался насчет Дина, заявив, что заранее знал, чем все закончится, когда Майк пригласил Аткинсона к монитору у бровки.



Теперь у австрийского наставника "Саутгемптона" есть время до вторника, чтобы объясниться перед Ассоциацией.