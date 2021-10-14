Салах счастлив в "Ливерпуле"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах заявил, что он счастлив на "Энфилде", несмотря на свою контрактную ситуацию.

Контракт Салаха по-прежнему истекает в конце следующего сезона. Согласно слухам, Мохамед требует повысить свою зарплату до 300-500 тысяч фунтов в неделю, на что "Ливерпуль" пойти не готов.



Тем не менее, это не отвлекает Салаха от игры в футбол. 29-летний египтянин помышляет лишь о завоевании трофеев с командой Юргена Клоппа.



"Я счастлив до тех пор, пока команда продолжает побеждать. Я всегда стараюсь помогать, забивать голы и добиваться побед — это самое важное".



"Мы должны постараться изо всех сил, чтобы выиграть что-нибудь, но я думаю, у нас достаточно мастерства для этого. У нас команда топ-уровня, поэтому мы должны подстегивать себя до предела. Уверен, каждый мыслит так же".



"Именно это нам необходимо — просто продолжать думать, что мы завершим этот сезон не с пустыми руками", — сообщил Салах официальному веб-сайту "Ливерпуля".