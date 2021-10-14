Фекир: "Клопп сказал, что любит меня"

Набиль Фекир Полузащитник "Реал Бетис" Набиль Фекир вспомнил о своем разговоре с главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом перед сорвавшимся в последний момент подписанием контракта с "красными".

Летом 2018 "Ливерпуль" согласовал приобретение Фекира у "Лиона". Набилю лишь оставалось поставить свой автограф под контрактом, когда сделка сорвалась.

По словам Фекира, он даже поговорил с Клоппом, и тот очень хотел видеть его в своей команде.

"Все было согласовано. Я дал все интервью; я поговорил с Юргеном Клоппом, и он сказал мне, что любит меня. Когда нам оставалось подписать контракт, возникли проблемы с моими представителями, и переговоры сорвались".

"Они говорили, что это из-за моих проблем с коленом, но со временем правда вскрылась. Мое колено в супер хорошем состоянии", — сообщил Фекир BetisTV.

С недавних пор Фекира называют трансферной целью "Ньюкасла", однако 28-летний француз сильно сомневается, что приедет в Премьер-Лигу.

"Я не думаю о предложениях. Я очень счастлив здесь. Я учусь каждый день и надеюсь, что так будет и дальше".

"Фанаты здесь любят меня, и мне это нравится. Я хочу благодарить их за это на поле".

"Футбол непредсказуем, но правда в том, что сейчас я не думаю о предложениях. Я в "Бетисе", и я очень счастлив здесь", — добавил Фекир.


Метки Клопп, Ливерпуль, Ньюкасл, Реал Бетис, Фекир

Автор mihajlo   

Дата 14.10.2021 21:00

Количество просмотров Просмотров: 701

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Последние комментарии:




  1. mansoor 14.10.2021 22:15 # mansoor
    Сиди тогда и не рыпайся, раз счастлив в Бетисе. Долбоеб конченный

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  2. makeewadim 14.10.2021 21:42 # makeewadim
    превращается в шута

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  3. mancityman 14.10.2021 21:18 # mancityman
    Обоссал портовню

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  4. true-manc 14.10.2021 21:15 # true-manc
    опять гомосек лгбтпульский свою дряхлую задницу к юношам подкатывал, мда...

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  5. meshuggah 14.10.2021 21:14 # meshuggah
    Ноунейм в последний момент обосал подзалупню )))

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