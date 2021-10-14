Фекир: "Клопп сказал, что любит меня"
Полузащитник "Реал Бетис" Набиль Фекир вспомнил о своем разговоре с главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом перед сорвавшимся в последний момент подписанием контракта с "красными".
Летом 2018 "Ливерпуль" согласовал приобретение Фекира у "Лиона". Набилю лишь оставалось поставить свой автограф под контрактом, когда сделка сорвалась.
По словам Фекира, он даже поговорил с Клоппом, и тот очень хотел видеть его в своей команде.
"Все было согласовано. Я дал все интервью; я поговорил с Юргеном Клоппом, и он сказал мне, что любит меня. Когда нам оставалось подписать контракт, возникли проблемы с моими представителями, и переговоры сорвались".
"Они говорили, что это из-за моих проблем с коленом, но со временем правда вскрылась. Мое колено в супер хорошем состоянии", — сообщил Фекир BetisTV.
С недавних пор Фекира называют трансферной целью "Ньюкасла", однако 28-летний француз сильно сомневается, что приедет в Премьер-Лигу.
"Я не думаю о предложениях. Я очень счастлив здесь. Я учусь каждый день и надеюсь, что так будет и дальше".
"Фанаты здесь любят меня, и мне это нравится. Я хочу благодарить их за это на поле".
"Футбол непредсказуем, но правда в том, что сейчас я не думаю о предложениях. Я в "Бетисе", и я очень счастлив здесь", — добавил Фекир.
14.10.2021 21:00
Просмотров: 701
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Сиди тогда и не рыпайся, раз счастлив в Бетисе. Долбоеб конченный
(ответить)
превращается в шута
(ответить)
Обоссал портовню
(ответить)
опять гомосек лгбтпульский свою дряхлую задницу к юношам подкатывал, мда...
(ответить)
Ноунейм в последний момент обосал подзалупню )))
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий