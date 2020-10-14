"Арсенал" не собирается отправлять Мартинелли в аренду

Наставник "Арсенала" Микель Артета исключил уход нападающего Габриэля Мартинелли в аренду в январе.

Мартинелли отчаянно не хватает игровых минут в этом сезоне, а последний раз 20-летний бразилец выходил в старте в рамках Премьер-Лиги еще 22 августа.



Тем не мене, Артета не собирается отправлять Мартинелли за практикой в другой клуб.



"Нет. Я очень доволен им, и мы не помышляем ни о чем таком. Он сыграл несколько матчей, он выходил в старте против "Брентфорда" и "Челси".



"К сожалению, на прошлой неделе он травмировался. Это небольшая травма, но мы не знаем, будет ли он готов к понедельнику, однако мы очень верим в Габби, и нам нужно найти правильное место для него, чтобы он рос в команде".



"Если вы посмотрите на количество сыгранных им матчей, то на это количество в значительной степени повлияли травмы".



"Порой мы забываем его возраст и что он сделал. Нам нужно постараться помочь ему соблюдать этот баланс, потому что порой вы можете испытывать разочарование от нереалистичных ожиданий. Нужно дать ему время", — цитирует Артету Evening Standard.