Раш считает, что "Ливерпуль" может обойтись без покупок в январе

Юрген Клопп и Ян Раш Легенда "Ливерпуля" Ян Раш считает, что "красные" могут повременить с приобретениями до следующего лета.

"Ливерпуль" крайне пассивно — на фоне конкурентов по Премьер-Лиге — провел летнюю трансферную кампанию, купив лишь защитника Ибраиму Конате.

Тем не менее, Раш, забивший 346 голов в 660 матчах за "Ливерпуль" не видит острой потребности в усилении прямо сейчас. Легенда считает, что только травмы или ухудшение позиции в таблице могут заставить "красных" покупать в январе.

"Они во главе лиги, зачем им кого-то покупать?"

"Нужно будет посмотреть на твое положение в январе. Если все будут свободны от травм, тогда я не думаю, что им нужно будет инвестировать в январе".

"Думаю, даже если они выиграют лигу, им нужно будет инвестировать (летом). Это так не работает, если ты выиграл лигу и оставил свой состав без изменений".

"Юрген Клопп знает, чего он хочет, и мы доверяем ему. Если он пойдет к владельцам и чего-нибудь попросит, я уверен, владельцы дадут ему это".

"В январе станет видно, но если мы говорим о лете, то "Ливерпулю" нужно будет снова инвестировать, чтобы игроки оставались в тонусе".

"Если они будут инвестировать, то это должен быть молодой игрок с потенциалом, а не игрок 28-29 лет", — сообщил Раш Daily Mail.


Метки Ливерпуль, Раш

Автор mihajlo   

Дата 14.10.2021 19:00

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