Миллс советует "Ньюкаслу" позвать Моуриньо

Бывший защитник сборной Англии Данни Миллс считает, что "Ньюкаслу" стоит пригласить на должность главного тренера Жозе Моуриньо.

После смены владельцев "Ньюкасл" получил доступ к почти неограниченным ресурсам, однако Миллс опасается, что путь к успеху будет долгим.



Ускорить этот процесс, обладая безлимитной чековой книжкой, мог бы нынешний наставник "Ромы", считает Данни.



"Если речь о том, что тебе будут давать деньги на создание команды и достижение успеха, то я бы пригласил для этого Моуриньо".



"Если вы дадите Жозе достаточно денег и позволите ему делать то, что он хочет, то он достигнет успеха, наверное, быстрее любого другого".



"Не факт, что развитие "Ньюкасла" будет быстрым. Они могут избежать вылета в этом сезоне, финишировать в верхней половине таблицы в следующем, затем — в топ-6. Но если они хотят совершить скачок от борьбы за выживание к борьбе за попадание в топ-4, тогда я не вижу никого лучше Моуриньо для этого".



"Ему потребуется целое состояние на покупку желаемых игроков, но он один из немногих тренеров, который способен быстро достичь успеха".



"Он уже в январе мог бы собрать команду, которая будет успешна. Возможно, она не будет играть блестяще, но она будет выигрывать матчи, это уж точно", — сообщил Мерфи talkSPORT.