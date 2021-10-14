Миллс советует "Ньюкаслу" позвать Моуриньо

Жозе Моуриньо Бывший защитник сборной Англии Данни Миллс считает, что "Ньюкаслу" стоит пригласить на должность главного тренера Жозе Моуриньо.

После смены владельцев "Ньюкасл" получил доступ к почти неограниченным ресурсам, однако Миллс опасается, что путь к успеху будет долгим.

Ускорить этот процесс, обладая безлимитной чековой книжкой, мог бы нынешний наставник "Ромы", считает Данни.

"Если речь о том, что тебе будут давать деньги на создание команды и достижение успеха, то я бы пригласил для этого Моуриньо".

"Если вы дадите Жозе достаточно денег и позволите ему делать то, что он хочет, то он достигнет успеха, наверное, быстрее любого другого".

"Не факт, что развитие "Ньюкасла" будет быстрым. Они могут избежать вылета в этом сезоне, финишировать в верхней половине таблицы в следующем, затем — в топ-6. Но если они хотят совершить скачок от борьбы за выживание к борьбе за попадание в топ-4, тогда я не вижу никого лучше Моуриньо для этого".

"Ему потребуется целое состояние на покупку желаемых игроков, но он один из немногих тренеров, который способен быстро достичь успеха".

"Он уже в январе мог бы собрать команду, которая будет успешна. Возможно, она не будет играть блестяще, но она будет выигрывать матчи, это уж точно", — сообщил Мерфи talkSPORT.


Метки Миллс, Моуриньо, Ньюкасл, Рома, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 14.10.2021 18:00

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  1. dilfay92 14.10.2021 18:39 # dilfay92
    Это точно!!! Маур гений

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  2. amaltsev 14.10.2021 18:25 # amaltsev
    Прогнoзы футбольных матчей bet-org.ru

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  3. gameboy 14.10.2021 18:11 # gameboy
    Это как раз его уровень, именно он поднял пенсов со дна апл

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  4. true-manc 14.10.2021 18:06 # true-manc
    Обоссанный закончился как тренер еще лет 10 назад. Теперь только какие-то ретарды вспоминают об этой мерзкой карлице и ждут от неё трофеев.

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