Миллс советует "Ньюкаслу" позвать Моуриньо
Бывший защитник сборной Англии Данни Миллс считает, что "Ньюкаслу" стоит пригласить на должность главного тренера Жозе Моуриньо.
После смены владельцев "Ньюкасл" получил доступ к почти неограниченным ресурсам, однако Миллс опасается, что путь к успеху будет долгим.
Ускорить этот процесс, обладая безлимитной чековой книжкой, мог бы нынешний наставник "Ромы", считает Данни.
"Если речь о том, что тебе будут давать деньги на создание команды и достижение успеха, то я бы пригласил для этого Моуриньо".
"Если вы дадите Жозе достаточно денег и позволите ему делать то, что он хочет, то он достигнет успеха, наверное, быстрее любого другого".
"Не факт, что развитие "Ньюкасла" будет быстрым. Они могут избежать вылета в этом сезоне, финишировать в верхней половине таблицы в следующем, затем — в топ-6. Но если они хотят совершить скачок от борьбы за выживание к борьбе за попадание в топ-4, тогда я не вижу никого лучше Моуриньо для этого".
"Ему потребуется целое состояние на покупку желаемых игроков, но он один из немногих тренеров, который способен быстро достичь успеха".
"Он уже в январе мог бы собрать команду, которая будет успешна. Возможно, она не будет играть блестяще, но она будет выигрывать матчи, это уж точно", — сообщил Мерфи talkSPORT.
14.10.2021 18:00
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Это точно!!! Маур гений
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Это как раз его уровень, именно он поднял пенсов со дна апл
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Обоссанный закончился как тренер еще лет 10 назад. Теперь только какие-то ретарды вспоминают об этой мерзкой карлице и ждут от неё трофеев.
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