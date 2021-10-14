Ферран Торрес пропустит до полутора месяцев

Вингер "Манчестер Сити" Ферран Торрес пропустит до шести недель с переломом стопы.

Несмотря на то, что Торрес сыграл за сборную Испании в финале Лиги Наций против Франции, эту травму Ферран получил еще в полуфинальном матче против Италии.



Как сообщает Goal, углубленное обследование обнаружило трещину в одной из костей стопы, и на восстановление 21-летнему испанцу потребуется не менее месяца.



Потеря Торреса обещает стать проблемой для "горожан", которым в ближайшие шесть недель предстоит сыграть 11 матчей, включая дерби с "Манчестер Юнайтед" в Премьер-Лиге и поединок против ПСЖ в Лиге Чемпионов.



Добавим, в семи матчах этого сезона Ферран забил три гола, помогая команде справляться с отсутствием чистого нападающего.