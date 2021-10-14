Ферран Торрес пропустит до полутора месяцев
Вингер "Манчестер Сити" Ферран Торрес пропустит до шести недель с переломом стопы.
Несмотря на то, что Торрес сыграл за сборную Испании в финале Лиги Наций против Франции, эту травму Ферран получил еще в полуфинальном матче против Италии.
Как сообщает Goal, углубленное обследование обнаружило трещину в одной из костей стопы, и на восстановление 21-летнему испанцу потребуется не менее месяца.
Потеря Торреса обещает стать проблемой для "горожан", которым в ближайшие шесть недель предстоит сыграть 11 матчей, включая дерби с "Манчестер Юнайтед" в Премьер-Лиге и поединок против ПСЖ в Лиге Чемпионов.
Добавим, в семи матчах этого сезона Ферран забил три гола, помогая команде справляться с отсутствием чистого нападающего.
14.10.2021 17:00
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Сколько этот малой мне принес очков в Fantasy... Пока его лысый на банку не усадил.
Придется Рафинью ставить в состав
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