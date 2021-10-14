Роджерс откажет "Ньюкаслу", потому что метит в "Сити"

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс отвергнет интерес "Ньюкасла" не в последнюю очередь из-за "Манчестер Сити".

Согласно слухам, новые владельцы "Ньюкасла" видят в Роджерсе своего фаворита на замену Стиву Брюсу, и их не пугает даже необходимость платить "Лестеру" компенсацию в 14 миллионов фунтов.



Однако накануне издание Sky Sports сообщило, что Роджерс откажется вступать в переговоры с "сороками" и останется на своем нынешнем месте работы.



По информации Daily Mail, в "Лестере" Роджерса удерживание еще и осознание того, что "Сити" рассматривает его в качестве преемника для Хосепа Гвардиолы.



Контракт Гвардиолы истекает в конце следующего сезона, а значит уже летом 2023 Роджерса могут позвать в состоявшийся топ-клуб, и Брендан об этом осведомлен.