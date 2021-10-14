Роджерс откажет "Ньюкаслу", потому что метит в "Сити"

Хосеп Гвардиола и Брендан Роджерс Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс отвергнет интерес "Ньюкасла" не в последнюю очередь из-за "Манчестер Сити".

Согласно слухам, новые владельцы "Ньюкасла" видят в Роджерсе своего фаворита на замену Стиву Брюсу, и их не пугает даже необходимость платить "Лестеру" компенсацию в 14 миллионов фунтов.

Однако накануне издание Sky Sports сообщило, что Роджерс откажется вступать в переговоры с "сороками" и останется на своем нынешнем месте работы.

По информации Daily Mail, в "Лестере" Роджерса удерживание еще и осознание того, что "Сити" рассматривает его в качестве преемника для Хосепа Гвардиолы.

Контракт Гвардиолы истекает в конце следующего сезона, а значит уже летом 2023 Роджерса могут позвать в состоявшийся топ-клуб, и Брендан об этом осведомлен.


Метки Лестер, Манчестер Сити, Ньюкасл, Роджерс, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 14.10.2021 16:00

Количество просмотров Просмотров: 994

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  1. murderface616 14.10.2021 17:06 # murderface616
    >Роджерс

    будущий КОРОЛЬ!!!

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  2. vals1702 14.10.2021 16:58 # vals1702
    пора лысому в каталунию валить. Удачи БРо

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  3. mancityman 14.10.2021 16:43 # mancityman
    Уахахахахаххахахахахаххахахахахахаххкхахахахаххахахахахахах, оруууууу

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  4. arhangel777 14.10.2021 16:20 # arhangel777
    Да не дай бог!

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  5. true-manc 14.10.2021 16:01 # true-manc
    пхахахахахахахахахахахахаха
    пшел вон, портовый ху*сос!

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