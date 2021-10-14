Алиссон и Фабиньо, вероятно, не сыграют с "Уотфордом"

Голкипер Алиссон и полузащитник Фабиньо, по всей видимости, не помогут "Ливерпулю" против "Уотфорда" в ближайшую субботу.

В данный момент Алиссон и Фабиньо находятся в сборной Бразилии, которая в ночь с четверга на пятницу играет против Уругвая в рамках отбора к ЧМ-2022.



Стартовый свисток к началу этого матча будет дан всего за 35 часов до поединка "Ливерпуля" против "Уотфорда" в Премьер-Лиге.



Sky Sports не ожидает, что двое бразильцев прибудут в расположение мерсисайдского клуба вовремя. При этом от предложения "красных" перенести матч на вечер субботы "Уотфорд" отказался.



По информации издания, Алиссон и Фабиньо могут сразу вылететь в Испанию, где в следующий вторник "Ливерпуль" сыграет против "Атлетико" в Лиге Чемпионов.