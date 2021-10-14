Алиссон и Фабиньо, вероятно, не сыграют с "Уотфордом"

Фабиньо Голкипер Алиссон и полузащитник Фабиньо, по всей видимости, не помогут "Ливерпулю" против "Уотфорда" в ближайшую субботу.

В данный момент Алиссон и Фабиньо находятся в сборной Бразилии, которая в ночь с четверга на пятницу играет против Уругвая в рамках отбора к ЧМ-2022.

Стартовый свисток к началу этого матча будет дан всего за 35 часов до поединка "Ливерпуля" против "Уотфорда" в Премьер-Лиге.

Sky Sports не ожидает, что двое бразильцев прибудут в расположение мерсисайдского клуба вовремя. При этом от предложения "красных" перенести матч на вечер субботы "Уотфорд" отказался.

По информации издания, Алиссон и Фабиньо могут сразу вылететь в Испанию, где в следующий вторник "Ливерпуль" сыграет против "Атлетико" в Лиге Чемпионов.


Метки Алиссон, Ливерпуль, Премьер-Лига, сборная Бразилии, Уотфорд, Фабиньо

Автор mihajlo   

Дата 14.10.2021 14:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 14.10.2021 15:17 # true-manc
    скузнявые девки забоялась порки от Раньери

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  2. abracadabra55 14.10.2021 15:11 # abracadabra55
    У них будут жопа и тренд.

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  3. electric 14.10.2021 14:51 # electric
    Будут наблюдать за КНЯЖЕСКОЙ победой по трансляции!
    Вперёд, КНЯЗИ!!!

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