Алиссон и Фабиньо, вероятно, не сыграют с "Уотфордом"
Голкипер Алиссон и полузащитник Фабиньо, по всей видимости, не помогут "Ливерпулю" против "Уотфорда" в ближайшую субботу.
В данный момент Алиссон и Фабиньо находятся в сборной Бразилии, которая в ночь с четверга на пятницу играет против Уругвая в рамках отбора к ЧМ-2022.
Стартовый свисток к началу этого матча будет дан всего за 35 часов до поединка "Ливерпуля" против "Уотфорда" в Премьер-Лиге.
Sky Sports не ожидает, что двое бразильцев прибудут в расположение мерсисайдского клуба вовремя. При этом от предложения "красных" перенести матч на вечер субботы "Уотфорд" отказался.
По информации издания, Алиссон и Фабиньо могут сразу вылететь в Испанию, где в следующий вторник "Ливерпуль" сыграет против "Атлетико" в Лиге Чемпионов.
14.10.2021 14:00
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