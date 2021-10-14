Бенитес вспомнил, когда ему предложили работу в "Эвертоне"

Главный тренер "Эвертона" Рафаэль Бенитес вспомнил о моменте, когда ему поступило предложение возглавить клуб с "Гудисон Парк".

Назначение Бенитеса в "Эвертоне" минувшим летом было встречено неоднозначно болельщиками, учитывая связь Рафаэля с "Ливерпулем".



Однако сам Бенитес не чувствовал никакого негатива в свой адрес — напротив, местные советовали ему принять предложение "ирисок".



"Где я находился, когда мне поступил звонок? Я был дома".



"Я живу в городе, и многие мои друзья болеют за "Эвертон". Это не так, что все мои друзья "красные". Некоторые — "красные", а некоторые — "синие". Так же и в семье, и это нормально".



"Одно из отделений благотворительного фонда моей жены работает в Западном Керби, и когда это случилось, они — а они любили меня и раньше — полюбили меня еще сильнее! Когда они узнали о поступившем мне предложении, они сказали: "Ты должен взяться за эту работу!"



"С самого начала я испытывал восторг. Прошло так много лет со времени, когда я тренировал "Ливерпуль", и я хотел снова сражаться".



"Я отправился в Китай, где не было команд топ-уровня. Китай был другим проектом, с другой методологией. Мне пришлось начинать с создания академии, но после вируса все изменилось — правила в Китае очень усложнили, и ты уже не мог покупать игроков".



"Я был рад вернуться. У меня были различные варианты по всему миру, но я хотел найти клуб, с которым смогу за что-нибудь сражаться".



"Это была отличная возможность. У владельцев есть амбиции, они ставят высокие цели и хотят быть успешны, а также мы строим новый стадион, поэтому все было хорошо. Нам лишь требовалось договориться и прийти к правильному для всех решению", — сообщил Бенитес Liverpool Echo.