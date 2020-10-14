Фаулер: "Ливерпуль" должен дать Салаху то, что он просит"

Легенда "Ливерпуля" Робби Фаулер призвал свой бывший клуб удовлетворить требования нападающего Мохамеда Салаха по новому контракту.

Согласно слухам, в процессе переговоров по новому контракту Салах, чье действующее соглашение истекает в 2023 году, потребовал от "Ливерпуля" повысить свою зарплату до 500 тысяч фунтов в неделю.



Фаулер убежден, что Салах заслуживает получать столько, сколько просит. Робби не думает, что кто-либо в раздевалке возмутится зарплатой 29-летнего египтянина.



"Нет никаких сомнений, что Мо Салах является игроком мирового уровня. Мне кажется, в раздевалке "Ливерпуля" никто не возмутится, если египтянина наградят новым контрактом, который сделает его самым высокооплачиваемым игроком в клубе".



"Конечно, в прошлом бывали случаи в раздевалках команд, когда игроки испытывали разочарование от того, что отдельные личности зарабатывают больше других".



"Но в данном случае "Ливерпуль" должен осознать, что в лице Мо обладает одним из лучших игроков в мире, со всеми сопутствующими атрибутами, нравится вам это или нет. Побывав в различных раздевалках в качестве игрока, я искренне верю, что никаких проблем не возникнет, если Мо станет самым высокооплачиваемым игроком на "Энфилде".



"Никто не скажет: "О, он этого не заслуживает, потому что он посредственный игрок". Мы говорим об одном из выдающихся игроков в мировом футболе. Я буду абсолютно удивлен, если хотя бы один игрок в раздевалке "Ливерпуля" скажет, что он не заслуживает контракта, соответствующего статусу игрока мирового уровня".



"Забудьте о вещах вроде: "О, я хочу столько, потому что он получает столько". Игроки получают то, что заслуживают своей игрой. Прямо сейчас Салах своей игрой заслуживает отличного контракта", — сообщил Фаулер Daily Mirror.