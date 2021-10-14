Рюдигер — "приоритет номер один" для "Реала" на январь
"Реал" сделал переговоры с защитником "Челси" Антонио Рюдигером своим "приоритетом номер один" на январь.
Действующий контракт Рюдигера с "Челси" по-прежнему истекает в конце этого сезона. Антонио отклонил предложение "синих" о новой сделке с зарплатой в 125 тысяч фунтов в неделю, и пока стороны не возобновляли переговоры.
Теперь этим надеется воспользоваться "Реал", чей главный тренер Карло Анчелотти считает Рюдигера идеальным игроком, чтобы восполнить образовавшуюся после ухода Серхио Рамоса и Рафаэля Варана пустоту.
Как утверждает Sky Sports, "Реал" приложит все усилия, чтобы заключить предварительный контракт с Рюдигером в январе, а затем подписать Антонио в конце сезона свободным агентом.
Однако в борьбе за 28-летнего немца "Реал" рискует столкнуться с конкуренцией со стороны "Баварии".
14.10.2021 11:00
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посцал на тактика бздухеля и всех залупенсов с маринкой сосалкой во главе топчик трансферов
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Хахлы они так лахииии))))
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В ньюкасл перейдёт - в другой безликий мешок
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Щельси трамплин для топ клубов
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