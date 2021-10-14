Рюдигер — "приоритет номер один" для "Реала" на январь

Антонио Рюдигер "Реал" сделал переговоры с защитником "Челси" Антонио Рюдигером своим "приоритетом номер один" на январь.

Действующий контракт Рюдигера с "Челси" по-прежнему истекает в конце этого сезона. Антонио отклонил предложение "синих" о новой сделке с зарплатой в 125 тысяч фунтов в неделю, и пока стороны не возобновляли переговоры.

Теперь этим надеется воспользоваться "Реал", чей главный тренер Карло Анчелотти считает Рюдигера идеальным игроком, чтобы восполнить образовавшуюся после ухода Серхио Рамоса и Рафаэля Варана пустоту.

Как утверждает Sky Sports, "Реал" приложит все усилия, чтобы заключить предварительный контракт с Рюдигером в январе, а затем подписать Антонио в конце сезона свободным агентом.

Однако в борьбе за 28-летнего немца "Реал" рискует столкнуться с конкуренцией со стороны "Баварии".


Метки Реал, Рюдигер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.10.2021 11:00

Количество просмотров Просмотров: 536

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Последние комментарии:




  1. frisby 14.10.2021 11:59 # frisby
    посцал на тактика бздухеля и всех залупенсов с маринкой сосалкой во главе топчик трансферов

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  2. bbezvizz 14.10.2021 11:42 # bbezvizz
    Хахлы они так лахииии))))

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  3. bangladesh 14.10.2021 11:40 # bangladesh
    В ньюкасл перейдёт - в другой безликий мешок

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  4. chr1s8rown 14.10.2021 11:11 # chr1s8rown
    Щельси трамплин для топ клубов

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