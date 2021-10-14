Рюдигер — "приоритет номер один" для "Реала" на январь

"Реал" сделал переговоры с защитником "Челси" Антонио Рюдигером своим "приоритетом номер один" на январь.

Действующий контракт Рюдигера с "Челси" по-прежнему истекает в конце этого сезона. Антонио отклонил предложение "синих" о новой сделке с зарплатой в 125 тысяч фунтов в неделю, и пока стороны не возобновляли переговоры.



Теперь этим надеется воспользоваться "Реал", чей главный тренер Карло Анчелотти считает Рюдигера идеальным игроком, чтобы восполнить образовавшуюся после ухода Серхио Рамоса и Рафаэля Варана пустоту.



Как утверждает Sky Sports, "Реал" приложит все усилия, чтобы заключить предварительный контракт с Рюдигером в январе, а затем подписать Антонио в конце сезона свободным агентом.



Однако в борьбе за 28-летнего немца "Реал" рискует столкнуться с конкуренцией со стороны "Баварии".