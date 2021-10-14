Уилшир хочет играть и пока не готов стать тренером

Полузащитник Джек Уилшир заявил, что по-прежнему хочет играть в футбол и пока не готов повесить бутсы на гвоздь.

Ранее в октябре "Арсенал" подтвердил, что 29-летний Уилшир будет поддерживать физическую форму, тренируясь на базе клуба.



Тогда же "канониры" объявили, что их воспитанник возобновляет тренерские курсы, однако Джек, несмотря на отсутствие предложений других клубов, пока не готов сменить род деятельности.



"В данный момент я прохожу тренерские курсы, с чем мне помогает клуб, а я в свою очередь помогаю, работая с детьми из академии".



"Я определенно наслаждаюсь этим и, возможно, окунусь в эту профессию в будущем, но пока что я по-прежнему хочу играть".



"Я чувствую, что все еще могу быть быть полезным и что мне все еще нужно кое-что доказать. Поэтому пока что я не хочу заканчивать с игрой в футбол и начинать тренерскую карьеру", — сообщил Уилшир Sky Sports.