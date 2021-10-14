Раньери: "Я по-прежнему молод"

Главный тренер "Уотфорда" Клаудио Раньери заявил, что по-прежнему чувствует себя молодым, несмотря на то, что на следующей неделе ему исполнится 70.

В данный момент Раньери готовится к своему дебюту на тренерском мостике "Уотфорда", и этот дебют придется на субботний матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля".



Клаудио уверяет, что возраст не является для него помехой. Экс-наставник "Челси", "Лестера" и "Фулхэма" по-прежнему полон энергии и амбиций.



"Иногда у тебя бывают взлеты, иногда — падения, но я никогда не сдаюсь и всегда остаюсь собой. У меня сильный характер, и я по-прежнему молод, чтобы продолжать тренировать".



"А что вы смеетесь? У меня хорошее самочувствие. Всякий раз, когда я думаю о футболе, я чувствую себя хорошо".



"Я очень рад вернуться в Премьер-Лигу. Это одна из лучших лиг в мире. Я амбициозный человек, и я надеюсь спасти "Уотфорд" от вылета в этом сезоне", — цитирует Раньери Daily Mail.