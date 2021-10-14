Лингард: "Моуриньо сделал меня победителем"

Вингер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард заявил, что бывший главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо сделал из него "победителя".

Один из лучших периодов в карьере Лингарда пришелся на время, когда "Юнайтед" тренировал Моуриньо. Вместе они выиграли Кубок Лиги и Лигу Европы.



По словам Лингарда, именно Моуриньо привил ему желание выигрывать трофеи. Джесси благодарен Жозе, хотя тот временам вел себя странно и несправедливо.



"Когда Моуриньо был главным тренером "Манчестер Юнайтед"... Ну, ему особо не нравилось, когда его игроки получали травмы. Он ничего не хотел слышать об этом. И я такой: "Это же не моя вина, босс?"



"Тем не менее, в целом у меня с Жозе были хорошие отношения. Он был добр ко мне. Прежде чем я столкнулся с полосой травм, он доверял мне и выпускал на важные матчи. Мы выигрывали трофеи вместе, и он сделал меня победителем. Он просто раскрывал тебя с этой стороны".



"Но в плане травм, да, это было тяжело, потому что он не хотел ничего слышать об этом".



"Также ему нравилось устанавливать личную связь со своими игроками. Иногда я получал случайные звонки от него по FaceTime. Просто из ниоткуда — просто проверить, как ты".



"Поначалу я находил это странным. Он звонил и такой: "Эй, Джесси, как поживаешь?" А я отвечал: "Эм, просто отдыхаю, смотрю телевизор... (неловкое молчание)... А ты как?"



"Ха-ха-ха! Я находил это забавным. Если честно, это показывало, как сильно он заботился о нас", — цитирует Лингарда Daily Mirror.