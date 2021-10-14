"Арсенал" собирается купить Ланга в январе

"Арсенал" собирается предложить 25 миллионов фунтов за вингера "Брюгге" Ноа Ланга.

В прошлом сезоне бельгийского чемпионата 22-летний Ланг, взятый в аренду у "Аякса", забил 16 голов в 29 матчах, что позволило "Брюгге" завоевать титул.



После такого успешного сезона "Брюгге" воспользовался своей опцией и выкупил Ноа за 5 млн. фунтов.



В новом сезоне Ланг уже успел отметиться тремя голами и четырьмя результативными передачами в 10 матчах бельгийского первенства, попав на радар к "Арсеналу".



Как утверждает Voetbal24, теперь "канониры" собираются сделать предложение о покупке игрока сборной Голландии в январе.



Интерес к Лангу, которого "Брюгге" оценивает в 33 млн. фунтов, также проявляют "Лидс" и "Милан".