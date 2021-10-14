"Арсенал" собирается купить Ланга в январе
"Арсенал" собирается предложить 25 миллионов фунтов за вингера "Брюгге" Ноа Ланга.
В прошлом сезоне бельгийского чемпионата 22-летний Ланг, взятый в аренду у "Аякса", забил 16 голов в 29 матчах, что позволило "Брюгге" завоевать титул.
После такого успешного сезона "Брюгге" воспользовался своей опцией и выкупил Ноа за 5 млн. фунтов.
В новом сезоне Ланг уже успел отметиться тремя голами и четырьмя результативными передачами в 10 матчах бельгийского первенства, попав на радар к "Арсеналу".
Как утверждает Voetbal24, теперь "канониры" собираются сделать предложение о покупке игрока сборной Голландии в январе.
Интерес к Лангу, которого "Брюгге" оценивает в 33 млн. фунтов, также проявляют "Лидс" и "Милан".
14.10.2021 07:00
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Последние комментарии:
Какой вингер, ЦПЗ нужен. с Парти на волоске висим каждый матч.
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Понятное дело, топ игроки в эту xyйню бесхребеную не пойдут. Приходится никчёмными никому не нужными игроками интересоваться.
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еще Де Кетеларе забирайте в придачу
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