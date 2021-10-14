Грэм Поттер. Делать свою работу как можно лучше

Грэм Поттер — футбольный менеджер с нестандартной карьерой. Еще недавно он тренировал клуб четвертого шведского дивизиона, был техническим директором женской сборной Ганы на Чемпионате Мира 2007 года, а сейчас пытается изменить игровую философию "Брайтона". В этом сезоне плоды работы Поттера заметны — "чайки" проиграли всего один матч и заслуженно находятся на шестом месте в Премьер-Лиге.

Сам Поттер рассматривает свою тренерскую карьеру в перспективе. "Вот — дно", — говорит он. "А потом несколько ступенек вниз. И вот где-то там я начинал. Поэтому не слушайте чушь о том, что меня может что-то беспокоить в Премьер-Лиге".



Для Поттера его тренерская карьера определенно была приключением. Бывший левый защитник, воспитанник "Бирмингема", закончил свою карьеру игрока в "Маклсфилде" в возрасте 30 лет. Он продолжал играть в качестве любителя на 10-м уровне английского футбола и одновременно учился в Университете Халла, а затем — в Лидсе. Грэм решил испытать удачу, приняв клуб "Эстерсунд" в настоящей глуши — в четвертом дивизионе шведского футбола, в городе, который ассоциируется с лыжами и биатлоном, но никак не с футболом.



Поттер провел клуб, который собирал всего 200 человек в его первых матчах, до высшего дивизиона шведского футбола, вывел "Эстерсунд" в групповой раунд Лиги Европы, выиграл Кубок Швеции. И да — еще он был техническим директором женской сборной Ганы на ЧМ-2007.



"Что я узнал? То, что я точно знал не все", — говорит Поттер. Теперь 46-летний тренер превратил в одного из лидеров сезона "Брайтон" — команду, которая в Премьер-Лиге в основном боролась за выживание с момента появления тут. Сейчас "чайки" занимают шестое место и могут с позиции силы играть с "Арсеналом", тогда как в первые сезоны в элите под руководством Криса Хьютона команда была очень консервативной. Теперь "Брайтон" играет в привлекательный футбол, а с некоторых пор научился и добывать результат.



Поттер отвергает любые сравнения с предшественником. "Это не особо полезно для всех", — говорит он, но признает масштаб задачи, которую он взял на себя, будучи назначенным в 2019 году в "Брайтон", после всего одного сезона в Чемпионшипе, у руля "Суонси".



"Задача заключалась в том, чтобы взять команду, которая завершила сезон с 36 очками, и попытаться изменить стиль ее игры, убедить игроков, что этот стиль им подходит больше", — объясняет Поттер. "Реальность такова, что в Премьер-Лиге вы не так часто побеждаете — если у вас есть 41 очко, это значит, что по определению вы выиграли 9-10 матчей, не больше, а в футболе вам нужны победы, чтобы убедить людей в правильности выбранного пути".



"Это становится проблемой как внутри, так и снаружи, потому что важно управлять и общественным мнением тоже. Самая большая проблема — убедить игроков в том, что они пройдут через это, но сам процесс не займет три месяца. Но вам также нужны результаты, потому что вы не можете сказать: "Окей, нам нужно время, хоть мы и проиграли 10 матчей подряд".



"Брайтон" финишировал 15-м и 16-м в первых двух сезонах Поттера — оба раза набрав 41 очко, но выиграл четыре из первых пяти матчей в новом сезоне. Сейчас команда набрала 14 очков после семи туров и идет вровень с "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", а также "Эвертоном" — единственным клубом, сумевшим победить "чаек" в этом сезоне. Также "Брайтон" выиграл в Кубке Лиги у бывшего клуба Поттера "Суонси" и надеется в этом сезоне побороться за один из кубковых трофеев.



Последние две кампании, возможно, были нелегкими, но исходные данные свидетельствуют о том, что Поттер был на правильном пути. В прошлом сезоне ожидаемое количество голов "Брайтона" (xG) составляло 1.36 за игру, тогда как фактическое количество голов равнялось 1.05 — только два клуба в Премьер-Лиге имели большее расхождение по этому параметру.



Цифры могут вводить в заблуждение, но это говорит о том, что "Брайтон" играет лучше, чем можно оценить по количеству набранных очков. В этом сезоне ситуация изменилась — "Брайтон" значительно "превзошел" себя, они забивают на 0.27 гола больше, чем их ожидаемое количество мячей, но тут не учтена игра с "Арсеналом", где форварды "Брайтона" снова начали транжирить моменты.



Поттер доверяет этим данным, но понимает, что менеджер может указать на аналитику подобного рода не так уж много раз, если команда ведет отчаянную борьбу за выживание. "Когда вы не побеждаете, все говорят: "Наверное, что-то не так". И нельзя обернуться, и сказать: "Нам просто не повезло". Базовые данные о производительности за прошлый год показали, что мы, вероятно, заслуживали еще несколько набранных очков. По иронии судьбы, в этом сезоне, наверное, сказали бы, что мы заслуживаем меньше очков. Когда все идет не так, как надо, и вы опускаетесь на дно турнирной таблицы, вы не можете вообще говорить об xG, потому что никому нет до этого дела".



Одна из сильных сторон Поттера — его способность улучшать игроков и, откровенно говоря, опровергать старую поговорку о том, что "можно работать только с тем, что у вас есть", на которую часто ссылаются футбольные менеджеры в качестве оправдания.



Один из протеже Поттера — Бен Уайт, был продан в "Арсенал" за 50 миллионов фунтов прошлым летом, но нет никаких наглядных свидетельств того, что "Брайтон" стал хуже играть в обороне. Поттер чуть изменил структуру, перевел на позицию крайнего защитника Солли Марча, но самое главное — лидером обороны остался Льюис Данк, куда более благородный защитник, чем предполагает его репутация.



"Не стоит ограничивать возможности игроков", — говорит Поттер. "Вы должны убедить их, что если они сделают А, В и С, то D само собой случится. Роль тренера — создать среду, которая поможет игрокам выйти на новый уровень, на котором они не были раньше. Именно в этом — вся прелесть коучинга".



В Швеции Поттер поддерживал идеи президента "Эстерсунда" Даниэля Киндберга, который инициировал "культурные проекты", стимулируя умственное развитие футболистов, которые посещали выставки, изучали актерское мастерство и, как известно, даже делали постановку версии балета "Лебединое озеро". Но Поттер понимает, что методы, которые работали в Швеции, не обязательно применимы в Премьер-Лиге.



"Это было уникальным и правильным для "Эстерсунда", — говорит Поттер. "Ошибкой было бы просто скопировать это сюда, потому что метод "копировать-вставить" не работает в футболе. Там речь шла об устранении иерархии, которая иногда существует в футболе, об устранении барьеров, которые существуют из-за страха быть самим собой, быть открытым, честным и уязвимым. Это был великолепный инструмент, но вам не обязательно повторять пройденное, чтобы избавиться от этих вещей. Вы можете сделать это другими методами. Главное — повысить самосознание, сочувствие, уязвимость, честность, доверие. Есть много способов сделать это".



"Вы можете делать все, что хотите с помощью "крестиков" и "ноликов" на тактической доске и проводить какие угодно тренировки. Но если вы сможете наладить связь со своей командой, связь между игроками, то они будут бороться за нечто большее, чем три очка в матче".



Так как же Поттер побуждает игроков раскрыть свою "уязвимую" сторону? "Речь идет о том, чтобы делиться своими историями и сообщать об этом людям. Иногда, будучи мужчинами, мы не так уж хорошо умеем говорить о своих чувствах, о том, что нас пугает или бросает нам вызов. Я думаю, что ,чем больше вы это делаете, тем больше вы можете поощрять обсуждение. В культурном отношении это обобщение, но мы хотим быть жесткими и говорить, что все хорошо. Мы все сильные — и все хорошо! Но часто это не так, и чем больше вы это понимаете, тем лучше вы понимаете своего партнера по команде и тем лучше чувствуете, что окружающая среда — место, где люди действительно заботятся о вас".



Поттер часто проводит такие дискуссии, что и неудивительно, так как у него есть степень магистра лидерства и эмоционального интеллекта. Это, как он сам признает, означает, что он регулярно настроен напоминать игрокам, что они — часть команды.



Также Грэм достаточно уверен в себе, чтобы признать, что ему было неудобно работать менеджером. "Ожидается, что у тренера есть все ответы на вопросы, а на самом деле я чувствовал себя не очень комфортно, выступая перед игроками, когда был их сверстником. Многие игроки, когда заканчивают свою карьеру и начинать тренировать, чувствуют себя неуютно. Не очень приятно ощущать, что ты не очень компетентен".



"Я хочу сказать, что вы должны пройти через это. Вы должны найти правильный путь, совершить ошибки, но не совершать ошибок так много, чтобы из-за них потеряете работу. Слишком часто мы думаем, что должны иметь все ответы на вопросы, и быть всезнающими парнями, но это просто чепуха".



Поттер закрывается от постороннего шума. Он не следит за социальными сетями, у него все те же детские друзья из Бирмингема, где он вырос, а семья значит все для него. Во время изоляции он с ироничным юмором говорил о том, что ему приходится совмещать свои управленческие обязанности с заботой о трех свих сыновьях, включая близнецов, которые регулярно "пытали" его на батуте.



Уравновешенный характер Поттера, несомненно, отличает его от других менеджеров в блестящем мире Премьер-Лиги, и тем не менее, это также, вероятно, помогает ему объяснить свой успех — даже если результаты его работы постоянно удивляют.



"Я никогда не думал о том, чтобы стать тренером клуба из Премьер-Лиги", — говорит Поттер. "Речь шла о поступлении в университет, а затем о работе в Швеции. Когда я находился там, ни о какой Премьер-Лиге и не думал. Я просто хотел выполнять свою работу как можно лучше". Кажется, у Грэма Поттера действительно неплохо получается следовать основному принципу — делать свою работу как можно лучше.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru