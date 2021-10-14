Брендан Роджерс не собирается в "Ньюкасл"
Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс не заинтересован в переходе в "Ньюкасл".
В среду появились слухи о том, что новые владельцы "Ньюкасла" рассматривают Роджерса в качестве своего фаворита на замену Стиву Брюсу, чье увольнение ожидается со дня на день.
Сообщалось, что "сорок" даже не страшит необходимость выплатить компенсацию "Лестеру" за расторжение контракта Брендана в размере 13.5 млн. фунтов.
Как стало известно Sky Sports, имя Роджерса действительно упоминалось в ходе переговоров новых хозяев "Ньюкасла", однако Брендан планирует остаться на "Кинг Пауэр".
Роджерс счастлив в "Лестере" и считает, что его команда, выигравшая Кубок Англии в прошлом сезоне, еще не реализовала весь свой потенциал.
Добавим, что Роджерс тренирует "лис" с февраля 2019. При Брендане "лисы" дважды финишировали на пятом месте в Премьер-Лиге.
14.10.2021 00:05
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Последние комментарии:
Брендан Роджерс сказал идите на хуй)))
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Бедняга Брюс, как пришли вонючие арабы, сразу так под давление попал. А руководству похуй, они ж не люди. Дали блидунье бабе 10% акций, чтобы базарила, сами то двух слов связать не могут. Нет, чтоб поддержать своего коуча публично, хотя бы ради приличия. Это никак не мешает заявлять о своих амбициах. Касл славный клуб, но от души желаю им вылететь нахуй с пляжа.
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