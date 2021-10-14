Брендан Роджерс не собирается в "Ньюкасл"

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс не заинтересован в переходе в "Ньюкасл".

В среду появились слухи о том, что новые владельцы "Ньюкасла" рассматривают Роджерса в качестве своего фаворита на замену Стиву Брюсу, чье увольнение ожидается со дня на день.



Сообщалось, что "сорок" даже не страшит необходимость выплатить компенсацию "Лестеру" за расторжение контракта Брендана в размере 13.5 млн. фунтов.



Как стало известно Sky Sports, имя Роджерса действительно упоминалось в ходе переговоров новых хозяев "Ньюкасла", однако Брендан планирует остаться на "Кинг Пауэр".



Роджерс счастлив в "Лестере" и считает, что его команда, выигравшая Кубок Англии в прошлом сезоне, еще не реализовала весь свой потенциал.



Добавим, что Роджерс тренирует "лис" с февраля 2019. При Брендане "лисы" дважды финишировали на пятом месте в Премьер-Лиге.