"Барселона" и "Милан" заинтересованы в Лингарде

Вингер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард попал в сферу интересов "Барселоны" и "Милана".

В данный момент у Лингарда идет последний год по контракту с "Юнайтед", а это означает, что уже с января Джесси сможет свободно вести переговоры зарубежными клубами.



Как стало известно ESPN, "Барселона" и "Милан" находятся среди клубов, которые бы хотели подписать 28-летнего Лингарда свободным агентом, при этом сам Джесси открыт к переезду в Испанию или Италию.



В этом сезоне Лингард провел только 45 минут в рамках Премьер-Лиги, отметившись тремя появлениями на замену, и такая ситуация с игровым временем не может устраивать Джесси, особенно в свете приближения ЧМ-2022 в Катаре.