"Ньюкасл" хочет заменить Брюса Роджерсом

Новые владельцы "Ньюкасла" рассматривают главного тренера "Лестера" Брендана Роджерса в качестве наиболее желанного кандидата на замену Стиву Брюсу.

Будущее Брюса оказалось под большим вопросом еще до смены хозяев на "Сент-Джеймс Парк". Стив не выиграл ни одного из семи первых матчей в новом сезоне Премьер-Лиги, расположившись на предпоследнем месте в таблице.



Увольнение Брюса — вопрос практически решенный, а вот интрига с его сменщиком открыта. Как сообщает Daily Mirror, больше всего инвесторы из Саудовской Аравии и директор Аманда Стейвли хотят заполучить под свой амбициозный проект 48-летнего Роджерса.



Правда, чтобы это случилось, "сорокам" нужно не только заручиться согласием Брендана, но и выплатить внушительную компенсацию "Лестеру" — порядка 13.5 млн. фунтов.



Новым владельцам "Ньюкасла" нравится, что Роджерс уже имеет опыт работы в больших клубах. Брендан ассистировал Жозе Моуриньо в "Челси" и тренировал "Ливерпуль". Кроме того, североирланец привлекателен своим стилем игры.



В то же время издание Daily Mail добавляет, что приглашать Фрэнка Лэмпарда "Ньюкасл" не собирается, вопреки слухам.