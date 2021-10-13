Луиш Кампуш заинтересовал "Ньюкасл"

Трансферный гуру Луиш Кампуш стал еще одним претендентом на роль спортивного директора "Ньюкасла".

За последние дни с назначением на роль спортивного директора "сорок" связывали Ральфа Рангника и Антеро Энрике.



По информации Sky Sports, также новые владельцы клуба с "Сент-Джеймс Парк" присматриваются к 57-летнему Кампушу.



За последние девять лет только две команды, помимо ПСЖ, смогли выиграть французскую Лигу 1, и это "Монако" и "Лилль", залогом успеха которых были гениальные трансферы Кампуша.



Именно Луиш обнаружил таланты вроде Килиана Мбаппе, Фабиньо, Тома Лемара, Бернаду Силвы, Антони Мартиаля, Николя Пепе и Габриэля.



Всего за четыре года сотрудничества с Кампушем "Монако" и Лилль" продали игроков на сумму свыше 500 миллионов фунтов.



Прямо сейчас Кампуш находится без клуба — португалец покинул "Лилль" еще в прошлом году.



