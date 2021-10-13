Трент и Жота смогут сыграть против "Уотфорда"

Диогу Жота и Трент Александер-Арнольд Защитник Трент Александер-Арнольд и нападающий Диогу Жота будут готовы сыграть за "Ливерпуль" в субботу.

Из-за мышечного повреждения Александер-Арнольд пропустил матчи против "Порту" и "Манчестер Сити", тогда как у Жоты возникли похожие проблемы в сборной Португалии.

Однако оба игрока уже возвращаются к полноценным тренировкам — в отличие от полузащитника Тиаго Алькантары, который продолжает восстановление после травмы икроножной мышцы.

"С ними все хорошо, их дела идут хорошо, скажем это так".

"Поэтому похоже на то, что Трент и Диогу будут в порядке. Они будут тренироваться с нами завтра в обычном режиме, таков план".

"Тиаго нужно чуть больше времени, он пока не приступил к тренировкам с командой. Это никогда не является хорошим знаком к выходу в старте на ближайший матч", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".


Метки Александер-Арнольд, Жота, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 13.10.2021 20:00

Количество просмотров Просмотров: 396

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  1. felix-the-cat 13.10.2021 20:29 # felix-the-cat
    Тиаго лох ебучий

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  2. sausage 13.10.2021 20:25 # sausage
    Шах и мат сраным хейтеркам. Изи обойдутся и без бразилов.

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  3. tursa 13.10.2021 20:07 # tursa
    Изи откосили от сборной

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  4. true-manc 13.10.2021 20:01 # true-manc
    очередные чудеса страпоновой терапии

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