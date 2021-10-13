Трент и Жота смогут сыграть против "Уотфорда"
Защитник Трент Александер-Арнольд и нападающий Диогу Жота будут готовы сыграть за "Ливерпуль" в субботу.
Из-за мышечного повреждения Александер-Арнольд пропустил матчи против "Порту" и "Манчестер Сити", тогда как у Жоты возникли похожие проблемы в сборной Португалии.
Однако оба игрока уже возвращаются к полноценным тренировкам — в отличие от полузащитника Тиаго Алькантары, который продолжает восстановление после травмы икроножной мышцы.
"С ними все хорошо, их дела идут хорошо, скажем это так".
"Поэтому похоже на то, что Трент и Диогу будут в порядке. Они будут тренироваться с нами завтра в обычном режиме, таков план".
"Тиаго нужно чуть больше времени, он пока не приступил к тренировкам с командой. Это никогда не является хорошим знаком к выходу в старте на ближайший матч", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".
13.10.2021 20:00
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