Трент и Жота смогут сыграть против "Уотфорда"

Защитник Трент Александер-Арнольд и нападающий Диогу Жота будут готовы сыграть за "Ливерпуль" в субботу.

Из-за мышечного повреждения Александер-Арнольд пропустил матчи против "Порту" и "Манчестер Сити", тогда как у Жоты возникли похожие проблемы в сборной Португалии.



Однако оба игрока уже возвращаются к полноценным тренировкам — в отличие от полузащитника Тиаго Алькантары, который продолжает восстановление после травмы икроножной мышцы.



"С ними все хорошо, их дела идут хорошо, скажем это так".



"Поэтому похоже на то, что Трент и Диогу будут в порядке. Они будут тренироваться с нами завтра в обычном режиме, таков план".



"Тиаго нужно чуть больше времени, он пока не приступил к тренировкам с командой. Это никогда не является хорошим знаком к выходу в старте на ближайший матч", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".