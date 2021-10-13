У Дэвида Брукса диагностирован рак
У вингера "Борнмута" и сборной Уэльса Дэвида Брукса был диагностирован рак.
24-летний Брукс сыграл девять матчей за "Борнмут" в нынешнем сезоне и был вызван в национальную команду на этот международный перерыв.
Как раз в расположении сборной Дэвид почувствовал себя плохо, а обследование принесло шокирующие новости.
"Мне очень сложно это писать. У меня была обнаружена лимфома Ходжкина второй стадии, и на следующей неделе я приступаю к лечению".
"И хотя это стало шоком для меня и моей семьи, доктора дают положительный прогноз, и я уверен, что полностью восстановлюсь и вернусь к игре в футбол как можно скорее", — говорится в заявлении Брукса.
13.10.2021 19:00
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Последние комментарии:
Здоровья воспитаннику КОРОЛЕЙ!!!
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Здоровья! Всем здоровья!
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Здоровья всем. Жизнь слишком коротка чтобы с кем-то бодаться. Уважайте друг друга, цените то что у вас есть. Всем добра, и даже нашему раздражителю Тру-Мансу и Суреглору. Михайло тебе тоже
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Здоровья,как бы не банально это звучало,ибо это самое дорогое,что есть у человека.Здоровья и ему,вам и вашим семьям,комментаторы ФАПЛа
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