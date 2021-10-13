У Дэвида Брукса диагностирован рак

У вингера "Борнмута" и сборной Уэльса Дэвида Брукса был диагностирован рак.

24-летний Брукс сыграл девять матчей за "Борнмут" в нынешнем сезоне и был вызван в национальную команду на этот международный перерыв.



Как раз в расположении сборной Дэвид почувствовал себя плохо, а обследование принесло шокирующие новости.



"Мне очень сложно это писать. У меня была обнаружена лимфома Ходжкина второй стадии, и на следующей неделе я приступаю к лечению".



"И хотя это стало шоком для меня и моей семьи, доктора дают положительный прогноз, и я уверен, что полностью восстановлюсь и вернусь к игре в футбол как можно скорее", — говорится в заявлении Брукса.