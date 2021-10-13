У Дэвида Брукса диагностирован рак

Дэвид Брукс У вингера "Борнмута" и сборной Уэльса Дэвида Брукса был диагностирован рак.

24-летний Брукс сыграл девять матчей за "Борнмут" в нынешнем сезоне и был вызван в национальную команду на этот международный перерыв.

Как раз в расположении сборной Дэвид почувствовал себя плохо, а обследование принесло шокирующие новости.

"Мне очень сложно это писать. У меня была обнаружена лимфома Ходжкина второй стадии, и на следующей неделе я приступаю к лечению".

"И хотя это стало шоком для меня и моей семьи, доктора дают положительный прогноз, и я уверен, что полностью восстановлюсь и вернусь к игре в футбол как можно скорее", — говорится в заявлении Брукса.


Метки Борнмут, Брукс

Автор mihajlo   

Дата 13.10.2021 19:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 13.10.2021 19:55 # true-manc
    Здоровья воспитаннику КОРОЛЕЙ!!!

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  2. danny949494 13.10.2021 19:53 # danny949494
    Здоровья! Всем здоровья!

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  3. mansoor 13.10.2021 19:34 # mansoor
    Здоровья всем. Жизнь слишком коротка чтобы с кем-то бодаться. Уважайте друг друга, цените то что у вас есть. Всем добра, и даже нашему раздражителю Тру-Мансу и Суреглору. Михайло тебе тоже

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  4. osetin-15reg 13.10.2021 19:28 # osetin-15reg
    Здоровья,как бы не банально это звучало,ибо это самое дорогое,что есть у человека.Здоровья и ему,вам и вашим семьям,комментаторы ФАПЛа

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