Магуайр пока не возобновил полноценные тренировки

Харри Магуайр Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр сообщил, что он до сих пор не возобновил полноценные тренировки после травмы икроножной мышцы.

Данную травму Магуайр получил в матче Премьер-Лиги против "Астон Виллы" в сентябре. Харри не сыграл против "Вильярреала" и "Эвертона", а также не был вызван в сборную Англии на этот международный перерыв.

За время, что отсутствует Магуайр, "красные дьяволы" успели "на несколько недель" потерять основного партнера Харри по центру обороны в лице Рафаэля Варана, поэтому к восстановлению 28-летнего англичанина, очевидно, приковано огромное внимание.

Однако пока Магуайр все еще лечится, что ставит под большой вопрос его участие в субботнем матче против "Лестера".

"Я в процессе. Я пока не тренируюсь с командой, но мое состояние улучшается, я иду на поправку в соответствии с планом".

"Конечно, я был разочарован получить травму, однако я поправляюсь и скоро вернусь на поле", — сообщил Магуайр официальному веб-сайту "Юнайтед".


Метки Магуайр, Манчестер Юнайтед, травмы

Автор mihajlo   

Дата 13.10.2021 18:00

Количество просмотров Просмотров: 83



Поиск: