Магуайр пока не возобновил полноценные тренировки

Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр сообщил, что он до сих пор не возобновил полноценные тренировки после травмы икроножной мышцы.

Данную травму Магуайр получил в матче Премьер-Лиги против "Астон Виллы" в сентябре. Харри не сыграл против "Вильярреала" и "Эвертона", а также не был вызван в сборную Англии на этот международный перерыв.



За время, что отсутствует Магуайр, "красные дьяволы" успели "на несколько недель" потерять основного партнера Харри по центру обороны в лице Рафаэля Варана, поэтому к восстановлению 28-летнего англичанина, очевидно, приковано огромное внимание.



Однако пока Магуайр все еще лечится, что ставит под большой вопрос его участие в субботнем матче против "Лестера".



"Я в процессе. Я пока не тренируюсь с командой, но мое состояние улучшается, я иду на поправку в соответствии с планом".



"Конечно, я был разочарован получить травму, однако я поправляюсь и скоро вернусь на поле", — сообщил Магуайр официальному веб-сайту "Юнайтед".