Фоден близок к новому шестилетнему контракту с "Сити"

Полузащитник Фил Фоден находится на пороге нового шестилетнего контракта с "Манчестер Сити".

Действующий контракт Фодена истекает только в 2024 году, однако с момента его подписания в декабре 2018 Фил добился колоссального прогресса.



Как стало известно The Telegraph, вскоре "Сити" надеется наградить 21-летнего англичанина, сделав того одним из самых высокооплачиваемых молодых игроков в мире.



По информации издания, о продлении сотрудничества со своим воспитанником "горожане" могут объявить "на следующей неделе или около того".



К своему 21 году Фоден уже выиграл три титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и четыре Кубка Лиги, а также добрался до финала Лиги Чемпионов со своим клубом и финала Евро-2020 со своей сборной.