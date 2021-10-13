Фоден близок к новому шестилетнему контракту с "Сити"

Фил Фоден Полузащитник Фил Фоден находится на пороге нового шестилетнего контракта с "Манчестер Сити".

Действующий контракт Фодена истекает только в 2024 году, однако с момента его подписания в декабре 2018 Фил добился колоссального прогресса.

Как стало известно The Telegraph, вскоре "Сити" надеется наградить 21-летнего англичанина, сделав того одним из самых высокооплачиваемых молодых игроков в мире.

По информации издания, о продлении сотрудничества со своим воспитанником "горожане" могут объявить "на следующей неделе или около того".

К своему 21 году Фоден уже выиграл три титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и четыре Кубка Лиги, а также добрался до финала Лиги Чемпионов со своим клубом и финала Евро-2020 со своей сборной.


Метки контракты, Манчестер Сити, Фоден

Автор mihajlo   

Дата 13.10.2021 17:00

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