"Ньюкасл" обратился к агентам Вернера
"Ньюкасл" установил контакт с лагерем нападающего "Челси" Тимо Вернера.
В данный момент "Ньюкасл" готовится тратить деньги своих новых владельцев из Саудовской Аравии, и именно Вернера "сороки" хотят сделать своим "знаковым приобретением".
По информации немецкого издания Bild, "Ньюкасл" уже установил контакт с агентством, которое представляет интересы Тимо.
Вернер присоединился к "Челси" только в прошлом году, оставив противоречивое впечатление в своем дебютном английском сезоне.
С появлением в команде Ромелу Лукаку 25-летнему игроку сборной Германии стало сложнее проходить в стартовый состав.
Предполагается, что "Челси" не будет стоять на пути у Вернера в январе, если насчет Тимо поступит правильное предложение.
13.10.2021 16:00
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Последние комментарии:
Очередной провал членсов
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вот он уровень этих фейлов
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хрюдигера следом, разберут пенсов - команда наёмников.
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Не думаю что его продадут! Ну если с профитом нормальным! Так ещё молод пусть бегает за ИМПЕРАТОРОВ и берёт ЧАШКИ!
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Бестолковый нап, 10ку не положит
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