"Ньюкасл" обратился к агентам Вернера

Тимо Вернер "Ньюкасл" установил контакт с лагерем нападающего "Челси" Тимо Вернера.

В данный момент "Ньюкасл" готовится тратить деньги своих новых владельцев из Саудовской Аравии, и именно Вернера "сороки" хотят сделать своим "знаковым приобретением".

По информации немецкого издания Bild, "Ньюкасл" уже установил контакт с агентством, которое представляет интересы Тимо.

Вернер присоединился к "Челси" только в прошлом году, оставив противоречивое впечатление в своем дебютном английском сезоне.

С появлением в команде Ромелу Лукаку 25-летнему игроку сборной Германии стало сложнее проходить в стартовый состав.

Предполагается, что "Челси" не будет стоять на пути у Вернера в январе, если насчет Тимо поступит правильное предложение.


Метки Вернер, Ньюкасл, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.10.2021 16:00

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  1. felix-the-cat 13.10.2021 16:37 # felix-the-cat
    Очередной провал членсов

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  2. mixmaster 13.10.2021 16:35 # mixmaster
    вот он уровень этих фейлов

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  3. alexomck 13.10.2021 16:05 # alexomck
    хрюдигера следом, разберут пенсов - команда наёмников.

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  4. chelsiukpro 13.10.2021 16:04 # chelsiukpro
    Не думаю что его продадут! Ну если с профитом нормальным! Так ещё молод пусть бегает за ИМПЕРАТОРОВ и берёт ЧАШКИ!

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  5. chamakhmybitchup 13.10.2021 16:01 # chamakhmybitchup
    Бестолковый нап, 10ку не положит

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