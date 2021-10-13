"Ньюкасл" обратился к агентам Вернера

"Ньюкасл" установил контакт с лагерем нападающего "Челси" Тимо Вернера.

В данный момент "Ньюкасл" готовится тратить деньги своих новых владельцев из Саудовской Аравии, и именно Вернера "сороки" хотят сделать своим "знаковым приобретением".



По информации немецкого издания Bild, "Ньюкасл" уже установил контакт с агентством, которое представляет интересы Тимо.



Вернер присоединился к "Челси" только в прошлом году, оставив противоречивое впечатление в своем дебютном английском сезоне.



С появлением в команде Ромелу Лукаку 25-летнему игроку сборной Германии стало сложнее проходить в стартовый состав.



Предполагается, что "Челси" не будет стоять на пути у Вернера в январе, если насчет Тимо поступит правильное предложение.