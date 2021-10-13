Анри не уверен, что "Арсенал" на правильном пути при Артете

Легенда "Арсенала" Тьерри Анри не уверен, что "канониры" движутся в правильном направлении при Микеле Артете.

Провалив старт нового сезона, затем "Арсенал" порадовал своих болельщиков тремя победами подряд в Премьер-Лиге, в том числе в дерби против "Тоттенхэма".



Однако далее последовала безголевая ничья против "Брайтона", в которой "Арсенал" был довольно жалок и играл вторым номером. Поэтому у Анри есть большие сомнения насчет прогресса команды.



"Я не уверен, движется ли "Арсенал" в правильном направлении. Я видел матч против "Брайтона"... Вы видели его? Перед этим мы победили "Норвич", победили "Бернли", победили "Тоттенхэм" дома, но мы всегда побеждали "Тоттенхэм" дома".



"Я был более чем рад победе над "Тоттенхэмом", мы набрали хороший ход, и я ожидал увидеть качественную игру во время выезда к "Брайтону" против команды, которая играет в пас. Вместо этого нам пришлось страдать".



"Мне было интересно, сможем ли мы контролировать мяч на выезде против такой опасной команды, как "Брайтон".



"В прежние времена, даже после моего ухода из команды, про "Арсенал" часто говорили, что они не имеют запасного плана и чересчур много пасуют мяч".



"Я не увидел этого от "Арсенала" против "Брайтона". Я увидел это от "Брайтона", — цитирует Анри Football.London.