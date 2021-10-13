Пойет советует Кавани подумать об уходе из МЮ в январе

Бывший полузащитник "Челси", "Тоттенхэма" и сборной Уругвая Гус Пойет посоветовал нападающему Эдинсону Кавани подумать об уходе из "Манчестер Юнайтед" в январе.

Кавани в отличной форме завершил прошлый сезон, но в новой кампании оказался за спиной Криштиану Роналду, которого "Юнайтед" купил лишь для того, чтобы 36-летний португалец не оказался в "Манчестер Сити".



В новом сезоне Эдинсон отметился только одним появлением в стартовом составе с учетом всех соревнований, и Пойет советует своему соотечественнику не мириться с местом в запасе.



"Ему не повезло, потому что до прихода Роналду он играл основного нападающего".



"Принятое не без участия "Манчестер Сити" решение "Ювентуса" продать Роналду больше всего ударило по одному человеку, и это Кавани".



"Возможно, ему стоит уйти в январе. Я не знаю его лично и наблюдаю со стороны, но на его месте я бы задумался об этом — он перестал играть по 90 минут за сборную, потому что не играет в клубе", — сообщил Пойет talkSPORT.