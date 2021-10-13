Кин уверен, что у Стерлинга есть конфликт с Гвардиолой
Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин уверен, что у вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга есть конфликт со своим главным тренером Хосепом Гвардиолой.
В этом сезоне Стерлинг отметился только двумя появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги. В последнее время все настойчивее слухи о том, что "Сити" продаст Рахима вместо продления с ним контракта.
Кин чувствует, что дыма без огня не бывает, и причина проблем Стерлинга в том, что он перестал ладить с Гвардиолой.
"У него определенно есть некоторый конфликт с Пепом, кое-что происходит там, и именно поэтому они купили Грилиша".
"Но это нормальная вещь, когда ты работаешь с тренером топ-уровня и в большом клубе, который сражается за трофеи. Кроме того, оставшиеся 20 месяцев по контракту — это большой срок".
"Ему просто нужно сосредоточиться на игре, и тогда все наладится, потому что он классный игрок", — сообщил Кин в эфире ITV.
13.10.2021 13:00
Просмотров: 81
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: