Кин уверен, что у Стерлинга есть конфликт с Гвардиолой

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин уверен, что у вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга есть конфликт со своим главным тренером Хосепом Гвардиолой.

В этом сезоне Стерлинг отметился только двумя появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги. В последнее время все настойчивее слухи о том, что "Сити" продаст Рахима вместо продления с ним контракта.



Кин чувствует, что дыма без огня не бывает, и причина проблем Стерлинга в том, что он перестал ладить с Гвардиолой.



"У него определенно есть некоторый конфликт с Пепом, кое-что происходит там, и именно поэтому они купили Грилиша".



"Но это нормальная вещь, когда ты работаешь с тренером топ-уровня и в большом клубе, который сражается за трофеи. Кроме того, оставшиеся 20 месяцев по контракту — это большой срок".



"Ему просто нужно сосредоточиться на игре, и тогда все наладится, потому что он классный игрок", — сообщил Кин в эфире ITV.