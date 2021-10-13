Фердинанд назвал три цели для "Ньюкасла"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд назвал трех игроков, которых он бы попытался купить на месте "Ньюкасла" в январе.
Благодаря своим новым владельцам из Саудовской Аравии "Ньюкасл" получил доступ к почти неограниченным ресурсам и, как ожидается, будет чрезвычайно активен в зимнее трансферное окно.
По мнению Фердинанда, "сорокам" стоит избрать своими целями трех игроков сборной Англии: угодившего в опалу к Хосепу Гвардиоле в "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга, отказывающегося от нового контракта с "Вест Хэмом" Деклана Райса, а также пытающегося пробиться в основу "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда.
"Я бы попытался совершить пару безумных, крупных приобретений, которые реалистичны".
"Я бы обратил внимание на людей вроде Рахима Стерлинга. Рахим Стерлинг не играет регулярно, и я бы спросил его об этом. Также я бы обратился к Деклану Райсу и спросил его: "В чем дело?"
"Эти двое были бы первыми в моем списке, и я бы приложил все усилия, чтобы заполучить их. А затем я бы попытался переманить кого-нибудь вроде Джесси Лингарда, который блуждает где-то около основы "Манчестер Юнайтед", — цитирует Фердинанда Daily Mail.
13.10.2021 11:00
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