"Сити" начнет переговоры с Холандом в январе
Агент Мино Райола собирается встретиться с "Манчестер Сити" в январе, чтобы обсудить переход нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда к "горожанам" по окончании этого сезона.
И хотя контракт Холанда с клубом из Дортмунда рассчитан до 2024 года, следующим летом Эрлинг становится доступен для трансфера за фиксированную сумму в 64 миллиона фунтов.
Этот нюанс привлекает внимание почти всех ведущих клубов Европы, включая "Сити", который минувшим летом попрощался с Серхио Агуэро и не смог заполучить Харри Кейна из "Тоттенхэма".
Как стало известно The Times, в данный момент Холанд находится во главе списка трансферных целей "горожан", и клуб с "Этихад" начнет переговоры с лагерем Эрлинга уже этой зимой.
Также сообщается, что у "Сити" есть серьезное преимущество в борьбе за 21-летнего норвежца. Дело в том, что за "горожан" с 2000 по 2003 год выступал Альф-Инге Холанд, отец Эрлинга.
Холанд-старший до сих пор состоит в хороших отношениях с "Сити", а также имеет связи в компании Puma, которая является техническим спонсором чемпионов Премьер-Лиги и стремится стать персональным спонсором Эрлинга.
Добавим, что Эрлинг, забивший 68 голов в 67 матчах за "Боруссию" во всех соревнованиях, родился в Лидсе и всегда был большим поклонником Премьер-Лиги.
13.10.2021 10:00
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Ньюкасл в первые 2 года начнёт собирать все объедки с барских столов, вот увидите, Дембеле, Коутиньо, Умтити, Иско, Ориги, Чемберлен, Лингард, Джонс, челсийский мусор вроде лолонсы, одои и лучших игроков из условных Селтиков и ВХ. Ни один действующий топ-игрок туда не перейдет, в ближайшие 2-3 года ничего сверхового от них не жду, просто +1 забавная игрушка в АПЛ, тем ценнее такие клубы, как Ливерпуль и Манчестер Юнайтед, с именем и историей, на пластмаски вроде Мансити, Шурле и НЮ всем пох было, есть и будет
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вот интересно если бы суарес или торрес выиграли бы для фк лузерхуя лч и апл, какого бы размера им памятники возвели в порту?
и как же всем пох на "лучиго иглока мила" Сосалаха который в соло все это затащил хахаахх, выкинут куда нить в псж и забудут
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КОРОЛИ!!!
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надеюсь этот топчик будет в апл и пох где
а не в реале псж или баварке
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КОРОЛИ!!!
КОРОЛИ будут на троне!
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ВИКИНГ!
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Да уж..
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Хахлы они так Лахиии
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