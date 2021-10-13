"Сити" начнет переговоры с Холандом в январе

Эрлинг Холанд Агент Мино Райола собирается встретиться с "Манчестер Сити" в январе, чтобы обсудить переход нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда к "горожанам" по окончании этого сезона.

И хотя контракт Холанда с клубом из Дортмунда рассчитан до 2024 года, следующим летом Эрлинг становится доступен для трансфера за фиксированную сумму в 64 миллиона фунтов.

Этот нюанс привлекает внимание почти всех ведущих клубов Европы, включая "Сити", который минувшим летом попрощался с Серхио Агуэро и не смог заполучить Харри Кейна из "Тоттенхэма".

Как стало известно The Times, в данный момент Холанд находится во главе списка трансферных целей "горожан", и клуб с "Этихад" начнет переговоры с лагерем Эрлинга уже этой зимой.

Также сообщается, что у "Сити" есть серьезное преимущество в борьбе за 21-летнего норвежца. Дело в том, что за "горожан" с 2000 по 2003 год выступал Альф-Инге Холанд, отец Эрлинга.

Холанд-старший до сих пор состоит в хороших отношениях с "Сити", а также имеет связи в компании Puma, которая является техническим спонсором чемпионов Премьер-Лиги и стремится стать персональным спонсором Эрлинга.

Добавим, что Эрлинг, забивший 68 голов в 67 матчах за "Боруссию" во всех соревнованиях, родился в Лидсе и всегда был большим поклонником Премьер-Лиги.


Метки Боруссия, Манчестер Сити, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 13.10.2021 10:00

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Последние комментарии:




  1. mane 13.10.2021 11:10 # mane
    Ньюкасл в первые 2 года начнёт собирать все объедки с барских столов, вот увидите, Дембеле, Коутиньо, Умтити, Иско, Ориги, Чемберлен, Лингард, Джонс, челсийский мусор вроде лолонсы, одои и лучших игроков из условных Селтиков и ВХ. Ни один действующий топ-игрок туда не перейдет, в ближайшие 2-3 года ничего сверхового от них не жду, просто +1 забавная игрушка в АПЛ, тем ценнее такие клубы, как Ливерпуль и Манчестер Юнайтед, с именем и историей, на пластмаски вроде Мансити, Шурле и НЮ всем пох было, есть и будет

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  2. mafia 13.10.2021 11:02 # mafia
    вот интересно если бы суарес или торрес выиграли бы для фк лузерхуя лч и апл, какого бы размера им памятники возвели в порту?
    и как же всем пох на "лучиго иглока мила" Сосалаха который в соло все это затащил хахаахх, выкинут куда нить в псж и забудут

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  3. blue-god 13.10.2021 10:36 # blue-god
    Игроки Украины недовольны полем во Львове: «Ужас. Оно все в кочкарях, все падают. Непригодно для игры сборной»

    Хахлы уже даже поле разворовали, что за помойки

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  4. mancityman 13.10.2021 10:35 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  5. mafia 13.10.2021 10:30 # mafia
    надеюсь этот топчик будет в апл и пох где
    а не в реале псж или баварке

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  6. true-manc 13.10.2021 10:24 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

    КОРОЛИ будут на троне!

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  7. superglor 13.10.2021 10:23 # superglor
    ВИКИНГ!

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  8. ocean 13.10.2021 10:18 # ocean
    Принесёт к ногам Мансура кубок ЛЧ, а закончит карьеру в Ньюкасле со своим обожаемом коучем Хосепом Гвардиолой

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  9. lovrentiy 13.10.2021 10:09 # lovrentiy
    Да уж..

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  10. bbezvizz 13.10.2021 10:01 # bbezvizz
    Хахлы они так Лахиии

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