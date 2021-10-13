"Сити" начнет переговоры с Холандом в январе

Агент Мино Райола собирается встретиться с "Манчестер Сити" в январе, чтобы обсудить переход нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда к "горожанам" по окончании этого сезона.

И хотя контракт Холанда с клубом из Дортмунда рассчитан до 2024 года, следующим летом Эрлинг становится доступен для трансфера за фиксированную сумму в 64 миллиона фунтов.



Этот нюанс привлекает внимание почти всех ведущих клубов Европы, включая "Сити", который минувшим летом попрощался с Серхио Агуэро и не смог заполучить Харри Кейна из "Тоттенхэма".



Как стало известно The Times, в данный момент Холанд находится во главе списка трансферных целей "горожан", и клуб с "Этихад" начнет переговоры с лагерем Эрлинга уже этой зимой.



Также сообщается, что у "Сити" есть серьезное преимущество в борьбе за 21-летнего норвежца. Дело в том, что за "горожан" с 2000 по 2003 год выступал Альф-Инге Холанд, отец Эрлинга.



Холанд-старший до сих пор состоит в хороших отношениях с "Сити", а также имеет связи в компании Puma, которая является техническим спонсором чемпионов Премьер-Лиги и стремится стать персональным спонсором Эрлинга.



Добавим, что Эрлинг, забивший 68 голов в 67 матчах за "Боруссию" во всех соревнованиях, родился в Лидсе и всегда был большим поклонником Премьер-Лиги.