Беллерин намекнул, что не хочет назад в "Арсенал"
Защитник Эктор Беллерин намекнул, что не хочет возвращаться в "Арсенал" после завершения своей аренды в "Реал Бетис".
Перед самым закрытием летнего трансферного окна "Реал Бетис" взял Беллерина в аренду, рассчитанную до конца сезона 2021/22.
Эктор решился покинуть "Эмирейтс" после того, как стал проигрывать конкуренцию Калуму Чемберсу. Вдобавок затем "канониры" приобрели Такехиро Томиясу.
После окончания этого сезона у Беллерина останется еще один год по контракту с "Арсеналом", однако 26-летний испанец намекает, что задержится в "Севилье".
"Где я буду в июне? Я не знаю, но я всегда говорил, что изначально бы не перешел сюда, если бы не хотел быть здесь в следующем сезоне".
"Нужно решить многие вещи, но чего я по-настоящему хочу, так это насладиться этим сезоном здесь. Что будет, то будет", — цитирует Беллерина Evening Standard.
13.10.2021 09:00
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