Беллерин намекнул, что не хочет назад в "Арсенал"

Защитник Эктор Беллерин намекнул, что не хочет возвращаться в "Арсенал" после завершения своей аренды в "Реал Бетис".

Перед самым закрытием летнего трансферного окна "Реал Бетис" взял Беллерина в аренду, рассчитанную до конца сезона 2021/22.



Эктор решился покинуть "Эмирейтс" после того, как стал проигрывать конкуренцию Калуму Чемберсу. Вдобавок затем "канониры" приобрели Такехиро Томиясу.



После окончания этого сезона у Беллерина останется еще один год по контракту с "Арсеналом", однако 26-летний испанец намекает, что задержится в "Севилье".



"Где я буду в июне? Я не знаю, но я всегда говорил, что изначально бы не перешел сюда, если бы не хотел быть здесь в следующем сезоне".



"Нужно решить многие вещи, но чего я по-настоящему хочу, так это насладиться этим сезоном здесь. Что будет, то будет", — цитирует Беллерина Evening Standard.