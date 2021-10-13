Жиру признался, что уходить из "Челси" было сложнее, чем из "Арсенала"

Оливье Жиру Нападающий "Милана" Оливье Жиру признался, что из "Челси" ему было уходить сложнее, чем из "Арсенала".

За свои три с половиной года на "Стэмфорд Бридж" Жиру забил 39 голов в 119 матчах, выиграв Лигу Чемпионов, Лигу Европы и Кубок Англии.

В концовке прошлого сезона главный тренер "синих" Томас Тухель почти перестал выпускать Оливье на поле, и такое отношение слегка расстроило 35-летнего француза.

"Я провел три с половиной сезона в "Челси".

"Я провел удивительное время в "Арсенале", но в "Челси" оно было еще лучше, потому что я выиграл там большие трофеи".

"В эмоциональном плане мне было сложно уходить из "Монпелье" и "Арсенала", но из "Челси" — еще тяжелее, потому что я не играл последние три месяца, и это стало поводом для меня, чтобы уйти ради нового испытания".

"Я был слегка разочарован от того, что не играл последние три месяца, хотя я сделал свой вклад в наш успех в Лиге Чемпионов, став лучшим бомбардиром команды в соревновании".

"Но что я могу сказать? Мы были так успешны, и я был рад победам в Кубке Англии, Лиге Европы и Лиге Чемпионов. Я забил ряд важных голов".

"Мне было тяжело покидать "Челси" и Премьер-Лигу, но в конце концов это было лучшее решение для меня", — сообщил Жиру talkSPORT.


Метки Арсенал, Жиру, Милан, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.10.2021 07:00

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