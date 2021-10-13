Жиру признался, что уходить из "Челси" было сложнее, чем из "Арсенала"

Нападающий "Милана" Оливье Жиру признался, что из "Челси" ему было уходить сложнее, чем из "Арсенала".

За свои три с половиной года на "Стэмфорд Бридж" Жиру забил 39 голов в 119 матчах, выиграв Лигу Чемпионов, Лигу Европы и Кубок Англии.



В концовке прошлого сезона главный тренер "синих" Томас Тухель почти перестал выпускать Оливье на поле, и такое отношение слегка расстроило 35-летнего француза.



"Я провел три с половиной сезона в "Челси".



"Я провел удивительное время в "Арсенале", но в "Челси" оно было еще лучше, потому что я выиграл там большие трофеи".



"В эмоциональном плане мне было сложно уходить из "Монпелье" и "Арсенала", но из "Челси" — еще тяжелее, потому что я не играл последние три месяца, и это стало поводом для меня, чтобы уйти ради нового испытания".



"Я был слегка разочарован от того, что не играл последние три месяца, хотя я сделал свой вклад в наш успех в Лиге Чемпионов, став лучшим бомбардиром команды в соревновании".



"Но что я могу сказать? Мы были так успешны, и я был рад победам в Кубке Англии, Лиге Европы и Лиге Чемпионов. Я забил ряд важных голов".



"Мне было тяжело покидать "Челси" и Премьер-Лигу, но в конце концов это было лучшее решение для меня", — сообщил Жиру talkSPORT.