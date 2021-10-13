Кейн: "У меня не идет игра в последние недели"

Харри Кейн Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн признал, что его игра на старте нового сезона оставляет желать лучшего.

Накануне вечером Кейн провел совершенно невыразительный матч за сборную Англии против Венгрии в рамках отбора к ЧМ-2022.

Столь же печально Харри смотрится и в своем клубе, за который он еще ни разу не отличился в новом сезоне Премьер-Лиги.

Кажется, Кейн до сих пор не пришел в себя после несостоявшегося трансфера в "Манчестер Сити", однако Харри не падает духом.

"Критика — это нормально, люди вольны иметь свое мнение. В конце концов я сам являюсь своим самым главным критиком и подвергаю себя давлению, чтобы играть лучше. Каждый, кто знает меня, знает, что я уверен в себе всегда, когда играю".

"Мое сознание ничем не затуманено. Вокруг меня много шума, но это ожидаемо, когда ты спортсмен топ-уровня".

"Возможно, в последние недели у меня не идет игра за клуб и сборную, но я уверен в своих способностях. Иногда так просто бывает", — цитирует Кейна ITV.


Метки Кейн, сборная Англии, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 13.10.2021 06:00

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