Кейн: "У меня не идет игра в последние недели"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн признал, что его игра на старте нового сезона оставляет желать лучшего.

Накануне вечером Кейн провел совершенно невыразительный матч за сборную Англии против Венгрии в рамках отбора к ЧМ-2022.



Столь же печально Харри смотрится и в своем клубе, за который он еще ни разу не отличился в новом сезоне Премьер-Лиги.



Кажется, Кейн до сих пор не пришел в себя после несостоявшегося трансфера в "Манчестер Сити", однако Харри не падает духом.



"Критика — это нормально, люди вольны иметь свое мнение. В конце концов я сам являюсь своим самым главным критиком и подвергаю себя давлению, чтобы играть лучше. Каждый, кто знает меня, знает, что я уверен в себе всегда, когда играю".



"Мое сознание ничем не затуманено. Вокруг меня много шума, но это ожидаемо, когда ты спортсмен топ-уровня".



"Возможно, в последние недели у меня не идет игра за клуб и сборную, но я уверен в своих способностях. Иногда так просто бывает", — цитирует Кейна ITV.