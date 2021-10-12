Англичане сыграли с Венгрией только вничью

Сборная Англии провела один из своих худших матчей за последнее время, сыграв дома против Венгрии вничью — 1:1.

Из стартового состава "трех львов" на победный матч против Андорры (0:5) уцелели только Джон Стоунс и Фил Фоден.



В начале матча хозяева "Уэмбли" больше владели мячом, но это единственное, чем они могли похвастать. Игра шла без ворот, темп был чрезвычайно низок.



Так ничего и не создав, англичане пропустили. На 22-й минуте Люк Шоу высоко взмахнул ногой и едва не снес голову Лоика Него на границе штрафной. Увидев в этом опасную игру, рефери назначил пенальти, который был реализован Роландом Шаллаи — 0:1.



Пропустив, команда Гарета Саутгейта активизировалась, стала нагнетать давление, но по-прежнему обходилась без ударов. Венгрия выглядела более нацеленной на ворота.



Тем не менее, первое же попадание в створ позволило хозяевам сравнять счет. На 37-й минуте Фил Фоден навесил со штрафного, а Джон Стоунс подкараулил отскок мяча и из пределов вратарской поразил цель ногой — 1:1.



Концовку первого тайма англичане провели весьма активно, а Стерлинг даже мог вывести свою команду вперед, однако его удар в упор был парирован голкипером, а при добивании Рахим промахнулся.



Второй тайм хозяева начали в хорошем темпе, но продолжалось это недолго. Венгрии удалось успокоить игру, не давая сопернику разбежаться.



Англичане имели несколько полумоментов, но на победный гол так и не наиграли. У капитана Харри Кейна прицел в этот вечер совершенно сбился.



Англия проявила характер и ушла от поражения, но своей игрой откровенно разочаровала. Венгрия заслужила вернуться домой с очком.



Сборная Англии — сборная Венгрии — 1:1 (1:1)



Голы: Стоунс 37 — Шаллаи 24 (пен).



Сборная Англии: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Мингс, Шоу, Фоден, Райс, Маунт, Стерлинг (Хендерсон 76), Кейн (Абрахэм 76, Уоткинс 90), Грилиш (Сака 67).