Майк Эшли не пытается купить "Дерби"

Внешняя администрация "Дерби" опровергла слухи о том, что бывший владелец "Ньюкасла" Майк Эшли может купить "баранов".

Лишь на прошлой неделе Эшли закрыл сделку по продаже "Ньюкасла" Суверенному фонду Саудовской Аравии за 305 миллионов фунтов.



Сразу же появились слухи, что теперь Эшли собирается инвестировать в "Дерби", где недавно была введена внешняя администрация. Однако пока Майк не предпринимал никаких шагов.



"К нам обратилось несколько заинтересованных в покупке "Дерби" сторон, и мы заключили ряд договоров о неразглашении, чтобы двигаться дальше".



"Некоторые из тех, кто заключил эти договоры, уже смогли подтвердить наличие необходимых средств".



"Процесс продолжается, и на данном этапе мы не можем комментировать отдельные имена. Однако мы можем подтвердить, что Майк Эшли не обращался к нам и не вступал в переговоры", — цитирует Эндрю Хоскинга, одного из руководителей внешней администрации, Sky Sports.