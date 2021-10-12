Ньютон винит Моуриньо в провале Де Брюйне и Салаха в "Челси"

Бывший тренер "Челси" Эдди Ньютон объяснил, почему Кевин Де Брюйне и Мохамед Салах провалились на "Стэмфорд Бридж".

Не сумев проявить себя в "Челси", Де Брюйне и Салах покинули лондонский клуб, когда им было 21 и 23 года, соответственно.



Позже Кевин и Мохамед вернулись в Премьер-Лигу, чтобы стать одними из лучших игроков английского первенства, подтвердив это командными и индивидуальными наградами.



В прошлом Моуриньо неоднократно говорил, что не имеет отношения к уходу Де Брюйне и Салаха из клуба, но Ньютон, бывший ассистент главного тренера, считает по-другому.



"На мой взгляд, в ситуациях с Салахом и Де Брюйне дело было не в таланте. Дело в столкновении характеров (с Моуриньо). Мне просто казалось, что они не могут сработаться".



"Думаю, они были более чем хороши, однако у главного тренера не было личного контакта с ними, так что у них ничего не вышло", — сообщил Ньютон Goal.



Также Эдди высказался о том, почему в свое время не заиграл в "Челси" Ромелу Лукаку, вернувшийся к "синим" минувшим летом.



"Лукаку не был готов в то время, и мне все равно, что говорят другие. Он просто не был готов к роли основного 9-го номера, не был готов тащить это бремя, как Дидье (Дрогба). Его постоянно сравнивали с Дидье, и это было несправедливо по отношению к нему в то время. То были разные ситуации разных игроков", — добавил Ньютон.